Article publié le 22/04/2020 à 10:36
Covid-19 : les caisses de retraite proposent des cours d'activité physique en ligne aux retraités





Bonne initiative en ces temps de confinement. En effet, l’Assurance retraite Île-de-France, Rhône-Alpes et leurs partenaires* se mobilisent pour aider les retraitées à garder la forme pendant cette période de confinement. Comment ? En leur proposant des cours d’activité physique en ligne.





Oui, mais en ce temps de confinement, pas toujours simple, de faire du sport ! Dans ce contexte, les organismes de la branche retraite de la Sécurité sociale d’Île-de-France et de Rhône-Alpes ont décidé de proposer des cours d’activité physique adaptée pour les retraités. En ligne.



Dans la pratique, ces programmes sont mis en place par le biais de visio-conférence, tous les matins à 9h. Durant 30 minutes, les retraités peuvent pratiquer des exercices ludiques, simples et accessibles à tous et dispensés par des intervenants spécifiquement formés pour les seniors (licences professionnelle ou masters d’activité physique adaptée).



Au cours de la semaine du 13 avril 2020, ce sont plus de 800 retraités qui ont participé aux cours en ligne. Il faut juste s’inscrire avant et se munir d’une chaise et d’une bouteille d’eau ! En cas de difficulté durant la démarche d’inscription, les personnes peuvent contacter la hotline d’Happy Visio au 0176 28 40 84. Un tuto sur la marche à suivre est également disponible via ce



Pour rappel, l’Assurance retraite Île-de-France gère la retraite du régime général en assurant la tenue des comptes des assurés, le calcul et le paiement des retraites et des prestations d’action sociale. E



*le Prif, Atouts Prévention Rhône-Alpes, la Carsat Rhône-Alpes, en partenariat avec les associations Adal, Prim'Adal et la société Happy Visio.









