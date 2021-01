Covid-19 : la quasi-totalité des malades conservent des anticorps six mois après...

Avec pratiquement un an de recul, on commence à pouvoir réaliser des études intéressantes sur le coronavirus, afin bien évidemment, de mieux le connaitre, le comprendre et in fine, lutter contre !



Ainsi, le CHU de Toulouse vient de publier une étude* qui permet de confirmer que les personnes

ayant été positives au SARS-CoV-2 sont protégées pendant près de six mois, durant 167 jours exactement.



Selon cette recherche, 96.7% des soignants initialement séropositifs affichent un taux d’anticorps neutralisants stable ou à la hausse, qu’ils aient été asymptomatiques ou symptomatiques ; seul 1.9% possède un taux plus faible et 1.4% demeurent indétectables (pas d’anticorps neutralisants détectés ni en juillet ni en décembre).



Autre point : toujours selon cette étude, on relève un taux de protection de 84.8% chez les personnes ayant eu une première infection.



Selon Chloé Dimeglio, biostatisticienne au laboratoire de virologie du CHU de Toulouse : « lorsque nous faisons une première infection, on est protégés à hauteur de 84,8%. Cette immunité semble tout de même inférieure à la protection apportée par les vaccins à ARN messager, qui est de 95%. C’est une donnée primordiale pour le grand public ».



*L’étude s’est déroulée du 10 juin au 9 décembre 2020 auprès de 276 soignants ayant été testés positifs en sérologie au SARSCOV V2, dans le cadre de la campagne de dépistage sérologique réalisée entre le 10 juin et le 10 juillet 2020 afin de définir la proportion de personnes ayant contracté le virus. Sur les 8758 agents du CHU dépistés entre le 10 juin et le 10 juillet 2020, 276 positifs ont été identifiés (3%).