Covid-19 : l'Assurance retraite IdF soutient l'initiative "Croix-Rouge chez vous"

Dans le contexte de la crise sanitaire liée au virus Covid-19, l'Assurance retraite Île-de-France soutient le dispositif exceptionnel de conciergerie solidaire mis en place par la Croix-Rouge française : « Croix-Rouge chez vous » afin de venir en aide aux personnes vulnérables confinées en situation d'isolement social.

Dans le cadre de sa politique d’action sociale, l’Assurance retraite Île-de-France accompagne les retraités les plus fragiles et contribue à la lutte contre l’isolement des personnes âgées. Elle met notamment en place des actions visant à renforcer le lien social des retraités et à diversifier les réponses en vue de remédier à des situations de rupture.



Dans le contexte actuel, et en complément de la convention de partenariat entre l’Assurance retraite Île-de-France et 21 (l’accélérateur d’innovation sociale de la Croix-Rouge française), le conseil d’administration de la Cnav a acté son soutien exceptionnel au dispositif de la Croix-Rouge française : « Croix-Rouge chez vous ».



Un soutien qui prend la forme d’une subvention de 50.000 euros par mois dans la limite de 150.000 euros sur trois mois, pour aider au déploiement du dispositif.



Celui-ci propose aux personnes concernées : une écoute et un soutien psychologique ; des informations fiables sur la situation ; et la possibilité de commander des produits de première nécessité (denrée alimentaires, produits d’hygiène et médicaments) que des volontaires de la Croix-Rouge leur livreront à domicile en toute sécurité dès le lendemain.



Un numéro spécial et non surtaxé, le 09 70 28 30 00, a été mis en place. Celui-ci est joignable de 8 h 00 à 20 h 00 et 7j/7.











