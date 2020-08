Article publié le 18/08/2020 à 01:00 | Lu 34 fois Covid-19 : des mesures renforcées dans les EHPAD d'Île-de-France





Depuis la mi-juillet, tous les indicateurs montrent que le virus circule à nouveau plus activement dans la région Île-de-France avec environ 600 personnes testées positives au Covid-19 chaque jour en ce moment... Dans ce contexte, l’ARS IdF a décidé de renforcer les mesures de prévention dans les maisons de retraite.

Cette hausse des cas de personnes contaminées s’explique en partie, indique le communiqué de l’ARS IdF, « par la montée en puissance du nombre de dépistages mais également par une hausse du taux de tests positifs, qui s’établit aujourd’hui à 3,6% en Ile-de-France contre 2,4% en moyenne nationale ».



Et d’ajouter qu’en « conséquence, le taux d’incidence augmente dans la région avec plus de 37 nouveaux cas dépistés pour 100.000 habitants contre 8 pour 100.000 au début du mois de juillet ».



On le sait, les personnes âgées vivant dans les maisons de retraites (Ehpad) sont plus vulnérables et ont été particulièrement touchés par cette crise (une très large part des décès concerne nos anciens, notamment ceux en établissements).



A ce jour, en Ile-de-France, le virus circule activement dans 35 établissements sur les 700 de la région. Dans ce contexte, l’ARS Ile-de-France souhaite maintenir « une vigilance accrue et préconise de renforcer dès maintenant les mesures de prévention et l’accompagnement des résidents au sein des établissements médico-sociaux de la région, et plus particulièrement dans les Ehpad ».



Une série de consignes a été envoyée aux gestionnaires des établissements en ce sens depuis début août. Elles visent à anticiper la survenue d’un cas positif et à prendre les mesures de gestion adaptées. Elles portent notamment sur la mobilisation de la gouvernance interne (directeur, médecin coordonnateur et cadre infirmier) et les actions à mettre en œuvre en direction des personnels, des résidents et des familles.



Elles mentionnent également les appuis auxquels les structures peuvent recourir, notamment les astreintes gériatriques pour les Ehpad, acteurs clés de la sécurisation de l’accompagnement, ainsi que la stratégie de tests à déployer.



Les mesures s’articulent autour de deux scénarii, conformément aux orientations nationales préconisant la gradation des mesures. En Ile-de-France, au regard des indicateurs épidémiques, c’est le scénario 2 qui s’applique sur l’ensemble des 8 départements.



Il comprend notamment les indications suivantes d’anticipation et de prise en charge :

- La direction doit anticiper la survenue d’un cas et la prise en charge à réaliser : par la constitution du stock d’équipements de protection (masques notamment), l’actualisation des protocoles soignants, les procédures de bionettoyage et de dépistage. La préparation d’une unité dédiée aux personnes atteintes de Covid-19 est encouragée.

- Les professionnels de retour de congés et les nouveaux intervenants doivent effectuer un test avant leur prise de fonction, ainsi que tous ceux ayant des symptômes. Les résidents, de retour d’un séjour en famille, de même que les nouveaux admis, doivent également se faire dépister. Dès le premier cas confirmé, l’ensemble des professionnels, bénévoles et résidents devront être testés, de façon à contenir la circulation du virus.



Le rappel des gestes barrières est également fondamental, vis-à-vis des professionnels, des résidents mais aussi des familles qui doivent impérativement les respecter. La tenue d’un registre des visites, la signature d’une charte de bonne conduite par les visiteurs, le port du masque et la distanciation sociale sont indispensables.



La vigilance lors des visites doit en effet être renforcée, privilégiant les visites en salle dédiée plutôt qu’en chambre et uniquement à l’extérieur pour les enfants de moins de 11 ans, pour qui le masque n’est pas obligatoire. Les rendez-vous peuvent être rétablis, sans présence obligatoire d’un personnel pendant ces visites.



Dans les établissements directement concernés par des cas de Covid-19, des mesures complémentaires doivent être adoptées, notamment pour les admissions et les visites. Ces mesures sont réévaluées régulièrement, pour en mesurer la pertinence et les adapter si nécessaire.









Dans la même rubrique < > Balajo : pour faire la fête en maison de retraite dans une ambiance "fifties" Jacques Gaddarkhan : un bâtisseur respectueux des ainés et de l'environnement Zurich : création d'une maison de retraite LGBT