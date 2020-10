Covid-19 : Martin Blachier considère que les seniors ne font pas le moindre effort pour les jeunes

Alors que Macron vient de reconfiner la France, l’épidémiologiste et médecin de Santé publique Martin Blachier était récemment interviewé à ce sujet sur LCP. Et selon ce spécialiste, cette décision est électoraliste : « je pense que cette épidémie a réveillé quelque chose dans la société : c’est la relation entre les générations ».



Et d’expliquer son propos : « moi ce que j’ai vécu, c’est que la génération des gens entre 60 et 80 ans n’est pas prête à faire le moindre effort pour la génération des plus jeunes. Et j’avoue que je le vis mal et que c’est quelque chose que je retiendrai ».



Et de conclure : « quand je vois qu’il faut enfermer la jeunesse pour protéger les gens de 60 à 80 ans je me dis qu’il y a un vrai problème dans la société. Et il va falloir travailler là-dessus ».



Les plus de 60 ans apprécieront…