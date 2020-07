Article publié le 08/07/2020 à 05:13 | Lu 3791 fois Covid-19 : 500.000 ainés ont profité de l'aide du Crédit Agricole





​Face à une crise sanitaire sans précédent, le Crédit Agricole dédiait en avril dernier, 20 millions d’euros pour financer des mesures de première nécessité en faveur des personnes âgées, pour les protéger et leur permettre de garder le lien avec leurs proches. A ce jour, 500.000 ainés en ont profité.

On le sait, il suffit de lire les statistiques et les différents rapports depuis le début de cette épidémie qui s’est transformée en pandémie, les personnes âgées -souvent déjà atteintes d’autres pathologies- sont les plus fragiles et les plus à risque face au Coronavirus.



Ainsi, qu’elles vivent en Ehpad (maison de retraite médicalisée ) ou qu’elles soient encore à domicile, elles ont plus que jamais besoin d’être accompagnées et soutenues. Aujourd’hui alors que l’on déconfine, il faut encore et toujours faire en sorte que le virus n’arrive pas jusqu’à elles mais aussi de permettre aux soignants dans les établissements, aux auxiliaires de vie à domicile, de se protéger et de les protéger !



Dans ce contexte, le Crédit Agricole consacrait en avril dernier, un fonds de 20 millions d’euros pour protéger les personnes âgées, soutenir les soignants dans les Ehpad et les auxiliaires de vie à domicile qui sont engagés à leurs côtés. A noter qu’à notre connaissance, c’était l’une des premières banques (la seule ?) à être intervenue pour nos anciens, il convient donc de le souligner !



A fin juin et selon un communiqué du CA, « grâce à ce fonds de 20 millions d’euros, près de 500.000 personnes âgées sur l’ensemble du territoire ont reçu un soutien du Crédit Agricole ». Par exemple, pour permettre aux soignants de se protéger pour les protéger, 180.000 auxiliaires de vie ont été équipés en matériels de protection sanitaire : masques, gants, gel…



Et pour permettre aux ainés de maintenir le lien avec leurs proches et accéder à des services à distance, près de 10.500 tablettes et 2.700 bornes Wifi sont également en cours de distribution dans 2.200 établissements (EHPAD, résidences autonomes et unités de soins de suite) sur l’ensemble du territoire français.



Par ailleurs, plus de mille projets ont été également soutenus financièrement, toujours dans le souci de mieux accompagner nos aînés durant la crise sanitaire.



Ce bilan intermédiaire est appelé à évoluer, l’opération de soutien aux personnes âgées se poursuivant dans les prochaines semaines. Ce fonds est notamment porté par la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement.









