Courriers et colis non reçus : quels recours ? CLa commande de produits en ligne est souvent source de préoccupations, notamment lorsqu'on est confronté à des difficultés avec les services de livraison postaux ou via des sociétés de livraison privées. En cas de problème pour la réception de vos courriers ou de vos colis, il est important de connaître les procédures à suivre, la période des fêtes de fin d'année, caractérisée par une augmentation significative des envois, pouvant connaître quelques perturbations. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 20/12/2024





Une situation qui peut s'avérer exaspérante, surtout lorsqu'on attend avec impatience un envoi postal. Cette problématique pousse parfois les consommateurs à renoncer à l'achat en ligne.



Dans la perspective de la période de fin d'année, marquée par un accroissement significatif des livraisons, Service-Public.fr entend vous éclairer sur les recours possibles en cas de dysfonctionnement.



Concernant la non-réception d'un courrier ou d'un colis via La Poste, plusieurs mesures peuvent être prises :



Pour une lettre suivie ou recommandée, il est recommandé de consulter le suivi en ligne de La Poste en saisissant le numéro de suivi ou d'avis de passage. En ce qui concerne le courrier ordinaire, l'absence de suivi complique la recherche, mais une réclamation demeure envisageable. Le service client de La Poste, joignable au 3631, est à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 13h pour toute assistance.



Il est bon de noter que si un courrier n'est pas distribué pour cause d'adresse erronée, incomplète ou illisible, ou encore si la boîte aux lettres n'est pas accessible et que le courrier n'est ni retourné ni perdu par La Poste, celui-ci est conservé pendant 15 jours en bureau de poste. Il convient de localiser le bureau concerné pour obtenir des informations. De surcroît, La Poste met à disposition une assistance en ligne où vous pouvez exposer votre problème.



Pour les commandes effectuées sur un site marchand, la législation française impose le respect du délai de livraison annoncé lors de l'achat. À défaut de précision, le vendeur dispose d'un délai maximal de 30 jours pour procéder à la livraison. Au-delà, il est judicieux de solliciter une nouvelle date. Si celle-ci n'est pas honorée, le remboursement doit être effectué sous 14 jours.



Si votre colis ne parvient pas à destination et qu'aucun accord n'est trouvé avec le site marchand, un signalement peut être effectué sur



Dans l'éventualité où le colis est livré endommagé, il est impératif de notifier immédiatement le transporteur en émettant des réserves sur le bon de livraison et de documenter le dommage par des photographies. Ces réserves doivent être confirmées sous trois jours par lettre recommandée adressée au transporteur. Il est également conseillé d'informer le vendeur et de clarifier les conditions de retour du colis endommagé, tout en demandant un remplacement ou un remboursement.



En toute circonstance, il est primordial de prendre contact avec le service client du site marchand où l'achat a été effectué et de conserver scrupuleusement toutes les preuves d'achat ainsi que la correspondance écrite.

