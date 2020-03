Article publié le 18/03/2020 à 03:00 | Lu 124 fois Coronavirus : l'Assurance retraite adapte ses modalités d'accueil En raison des consignes gouvernementales liées à l’épidémie de coronavirus, l’Assurance retraite adapte ses modalités d’accueil. Les assurés ayant un rendez-vous sont invités à ne pas se déplacer et vont être contactés par les conseillers du réseau de l’Assurance retraite afin de se voir proposer une solution alternative.





L’Assurance retraite tient à rassurer ses assurés : les dossiers continuent à être traités et toutes les retraites seront mises en paiement à la date prévue.



Au-delà de l’adaptation de l’accueil, rappelons qu’au 31 décembre 2019, l’Assurance retraite a versé une retraite personnelle ou de réversion à un peu plus de 14,5 millions de retraités. L’âge moyen de départ en retraite est de 62,8 ans (contre 62,7 ans en 2018).



Les principaux chiffres au 31 décembre 2019 sont les suivants : l’âge moyen du retraité du régime général est de 74,4 ans contre 74,3 ans en 2018 ; le montant de base moyen du droit direct servi pour une carrière complète au régime général est de 1064 € par mois en 2019 ; plus de 13,77 millions de retraites personnelles sont en paiement et enfin, plus de 2,77 millions de retraites de réversion sont en paiement.



Les principaux chiffres de l’année 2019 sont quant à eux : près de 662 000 retraites personnelles ont été attribuées au cours de l’année 2019 ; 13,8% de ces nouveaux retraités bénéficient d’une surcote ; comme l’année dernière, le nombre de départs en retraite anticipée « longue carrière » diminue passant de 150 049 en 2018 à 142 777 en 2019.



Enfin, le nombre de retraites progressives est, une nouvelle fois, en légère hausse avec 13 285 attributions au cours de l’année 2019 contre 9 535 au cours de l’année 2018. 73% de ces attributions concernent des femmes.



Et le nombre d’attributions d’allocations de solidarité aux personnes âgées augmente passant de 44 442 en 2018 à 58 699 en 2019.



Pour contacter l’Assurance retraite, les assurés peuvent se connecter à leur espace personnel sur www.lassuranceretraite.fr et utiliser notre service « Poser une question ».











