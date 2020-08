Coronavirus : des escrocs ont vendu des masques à 1500 euros à des ainés !

On le sait depuis les début de l’épidémie… La Covid-19 s’avère particulièrement meurtrière pour nos ainés qui ont été -et sont encore- les principales victimes de ce virus.



C’est en jouant -entre autre- sur cette peur et sur l’obligation de porter un masque qu’un réseau d’escrocs vient d’être arrêté dans les Vosges par la gendarmerie de Saint-Dié-des-Vosges.



Ces arnaqueurs, au nombre de six, ont donc profité du Coronavirus pour s’enrichir sur le dos des personnes âgées… Le principe était simple : les anciens recevaient un coup de fil (du Maroc) leur annonçant qu’ils avaient gagné un prix…



Mais classique, pour pouvoir le récupérer, ils devaient assister à une présentation au cours de laquelle ces ainés se voyaient proposer des produits hors de prix par des soi-disant kinésithérapeutes ! Et parmi les produits, des « masques miracles » vendus 1.500 euros pièce !



Ces escrocs ont ainsi amassé des milliers d’euros en quelques mois en profitant de la crédulité -et de la peur- des personnes âgées ! Une escroquerie de grande ampleur, au niveau national, dont toutes les victimes n’ont pas encore été recensées.