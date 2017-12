Contrôler sa maison par la voix : l'IA au service des seniors

Cette Smart Box pour la maison est 100% Made in France (cocorico !). Imaginée et conçue par la société Vivoka (Metz) elle dispose d’une technologie de reconnaissance vocale qui permet de piloter toute la maison, que ce soit pour l’utilisation de lampes, d’appareils ménagers, des volets, ou encore de gérer son système de sécurité.



Cette innovation est capable de détecter les habitudes de ses utilisateurs et de répondre à leurs besoins. Zac offre une simplicité d’usage à tous, que ce soit pour les enfants ou les seniors. Dans le cas des personnes fragilisées ou des seniors, le petit raton laveur est en mesure de remonter une alerte dès qu’une anomalie est détectée.



Le système permet de contrôler toute la maison sans effort pour une plus grande autonomie et répond parfaitement aux exigences des personnes fragiles.



Dans la pratique, Zac dialogue avec l’utilisateur et est capable de développer une logique de contexte en établissant un véritable lien avec le consommateur. La reconnaissance vocale lui permet de comprendre ce que l’on dit et d’accomplir les tâches demandées grâce à des détecteurs de présence et des capteurs.



Cet outil est très simple à installer dans tout type de logement, qu’il soit neuf ou ancien, et s’adapte à tout type de matériel. Son IA lui permet également d’accompagner partout son utilisateur : à la maison sous forme d’un hologramme et à distance avec un smartphone ou une tablette via une application dédiée.



D’autre part, Zac peut aussi suivre la consommation d’énergie grâce à des périphériques adaptés. Cela lui permet de suivre l’utilisation des appareils les plus énergivores et d’estimer les factures en fonction de ses habitudes. Ce qui permet donc de s’adapter et de réaliser des économies allant de 20% à 50% grâce à la connexion avec les appareils de la maison. Le petit raton laveur est également en mesure de donner des conseils pour adopter des habitudes énergétiques optimales.