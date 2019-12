Article publié le 17/12/2019 à 00:40 | Lu 124 fois Contre l'exclusion numérique liée à l'âge : un guide pour utiliser votre tablette tactile ! De plus en plus de personnes âgées reçoivent une tablette tactile à l’occasion des fêtes de Noël. Oui, mais voilà, elles ne savent pas toujours s’en servir. Dans ce contexte, l'INC et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) publient un guide gratuit pour apprendre à configurer et à utiliser une tablette tactile. Une bonne initiative pour lutter contre l’exclusion numérique des anciens.





Dans ce contexte, un outil pédagogique simple et gratuit à destination des aidants -et de tous ceux qui souhaitent maîtriser leur tablette numérique- est disponible sur le site de l’Institut national de la consommation. Il vous donne également les clés pour adapter votre appareil aux besoins des personnes ayant de légers troubles visuels, auditifs ou moteurs et ainsi, améliorer leur confort de lecture, d'écoute ou d'écriture.



Créer un compte utilisateur, organiser le bureau, gérer les mots de passe... vous pourrez disposer de tous les conseils pour aider une personne âgée lors de la mise en route et l'utilisation d'une tablette. Enfin, ce nouveau service propose aussi des exercices guidant les utilisateurs dans la maîtrise des fonctionnalités essentielles comme envoyer un mail, naviguer sur internet, acheter en ligne, suivre l'actualité ou lire, etc.



Une excellente initiative et un outil pensé et réalisé par des spécialistes pour les aidants qui souhaitent former leur entourage à l'utilisation des tablettes tactiles pour un accès plus facile au numérique.



