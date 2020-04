Article publié le 09/04/2020 à 01:00 | Lu 113 fois Confinement : une aide sur Marseille pour les patients Alzheimer et leurs aidants Les patients atteints de la maladie d’Alzheimer peuvent être particulièrement affectés par le confinement mis en place pour lutter contre le coronavirus. Et de facto, les aidants peuvent eux-aussi, se retrouver en difficulté psychologique ou avoir besoin d'une aide ou d'un avis spécialisé en relation avec la maladie de leur proche. Ce que propose l’AP-HM au 04 91 38 89 60.

Dans ce contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie de Covid-19 et compte-tenu des mesures de confinement mises en place pour y faire face, le Centre Mémoire Ressources Recherche Maladie d’Alzheimer (CMRR) des Hôpitaux Universitaires de Marseille (AP-HM) a mis en place depuis le 3 avril dernier, un dispositif téléphonique.



Dans la pratique, cette plateforme est joignable au 04 91 38 89 60 du lundi au vendredi, de 9h à 16h. Au bout du fil, une équipe de psychologues spécialisés et de médecins de l’AP-HM qui sont mobilisés pour assurer le fonctionnement de ce dispositif.



Bon à savoir : si l’appel le nécessite, l'intervention d’un médecin pourra être mise en œuvre en téléconsultation. En dehors de la plateforme de l’AP-HM, l'équipe des bénévoles de Allo Alzheimer est à l’écoute des patients et des aidants de 15h à 18h tous les jours pairs, y compris le week-end au 0970 818 806.



La maladie d’Alzheimer touche aujourd’hui près de 900.000 personnes en France et ne cesse de progresser, accentuée par le phénomène de vieillissement de la population. Un drame pour les familles qui voient leur quotidien totalement bouleversé : la personne atteinte, qui perd peu à peu son autonomie, nécessite en effet un accompagnement de tous les instants.



Les problématiques concernant les proches aidants sont devenues un sujet de réflexion à part entière. Et en ces temps de confinement, ces malades (souvent difficiles à « gérer ») et leurs proches sont particulièrement vulnérables…









