Article publié le 20/04/2020 à 09:18 | Lu 160 fois Confinement : à quoi correspond 1km autour de votre domicile ?





Les mesures du confinement tolèrent de se déplacer brièvement près de son domicile, dans la limite d'1h quotidienne et dans un rayon maximal d'1 km pour une activité physique individuelle, une promenade avec des personnes de son foyer ou pour les besoins des animaux de compagnie.





À droite, accédez aux outils par le pictogramme « clé à molette ». Choisissez l'onglet « Mesures » et sélectionnez « Calculer une isochrone ».



Dans le champ « Départ » tout en haut, complétez votre adresse tout en haut (vous pouvez également directement pointer un lieu sur la carte en utilisant l'outil pointeur). Puis, sélectionnez l'icône « Isodistance ». Dans le champ « Distance », saisissez 1 kilomètre. Sélectionnez le mode de de transport piéton puis cliquez sur « Calculer ».



Sur la carte à gauche, une zone verte apparaît autour de votre domicile. Cette zone n'est pas un cercle parfait de 1 km autour de votre lieu de résidence car elle ne correspond pas à une distance à vol d'oiseau. Son calcul tient compte des croisements et de l'orientation des routes.



Vous pouvez choisir le fond de carte que vous souhaitez dans la colonne à gauche : carte IGN, plan IGN...



À savoir : Le Géoportail, mis en place par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), a pour vocation de favoriser l'accès du grand public aux données géographiques.



Le calcul d'isochrones et d'isodistances permet de visualiser sur une carte toutes les zones géographiques que l'on peut atteindre, à pied ou en véhicule, depuis un point précis dans un laps de temps ou pour une distance déterminée.



