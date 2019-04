Concours Générations Actions : les lauréats 2019

Rappelons que ce concours, qui existe depuis 2016, organisé en partenariat avec la CCMSA, valorise les projets et les actions qui créent du lien social et de la solidarité, développent des relations entre les générations et luttent contre l’isolement.



Cantal : Les Chênes / 93 adhérents – 235 habitants

Ce projet vise à donner la parole et à mettre à l’honneur les aînés de plus de 80 ans en retraçant la vie de cette génération afin de ne pas laisser de côté les plus âgés, cela par plusieurs moyens : organisation d’un goûter festif en présence des familles et d’élus, animé par des témoignages, des récits, des anecdotes, une remise de diplômes et de cadeaux personnalisés ; visites à domicile ; rencontres d’anciens avec les écoliers pour leur faire découvrir la vie d’autrefois.



Grâce à ces différentes actions, les anciens se sentent revalorisés, écoutés. Certains ont retrouvé l’envie de sortir et d’aller vers les autres. Les familles sont également heureuses et émues que leurs aînés soient mis à l’honneur.



Cher : Les jardins de Victorine / 40 adhérents – 1370 habitants (deux communes)

Grâce à ce projet qui consiste en la mise en place d’ateliers de soins animés par des bénévoles de GM en partenariat avec l’Institut de soins ostéo articulaires du Cher (ISOA 18) et la maison de santé pluridisciplinaire, les seniors sont accompagnés pour préserver leur autonomie et prévenir les risques de chutes, notamment pour les plus fragiles d’entre eux.



Cette action autour de la prévention et de la santé crée du lien et de la solidarité. La sensibilisation est plus facile car les animateurs et animatrices sont des personnes du même âge, une « éducation par ses pairs » toujours très profitable.



Gers : Les vignerons en culotte courte / 61 adhérents – 1000 habitants (trois communes)

En accompagnant des groupes d’enfants de maternelle à l’occasion d’une sortie scolaire dans un vignoble gersois, le projet vise à éveiller la curiosité des enfants pour leur environnement et à les sensibiliser aux savoir-faire du monde agricole.



Ce projet répond également à la sollicitation de l’équipe pédagogique de l’école maternelle d’animer des activités et faire découvrir aux enfants les traditions de leur région (carnaval, vendanges…).



La dégustation de raisins entre aînés et enfants au travers de ce rendez-vous annuel favorise un moment d’échange basé sur la tendresse, le plaisir de savourer un bon fruit. A la fin de la sortie, un fascicule illustré comprenant un reportage sur la sortie et des commentaires d’enfants est édité pour garder trace de ce moment partagé.



Hérault : Anglais pour tous ! / 61 adhérents – 1000 habitants (trois communes)

A travers l’organisation de cours d’anglais, les adhérents et les écoles primaires ont pu bénéficier d’ateliers de conversation donnés par des natifs installés dans la région, donnant à tous la possibilité d’améliorer sa pratique de la langue et de développer une meilleure connaissance de la culture anglaise.



Grâce à cette action, les adhérents d’origine britannique se sentent davantage impliqués dans les activités de l’association et les adhérents français améliorent leur pratique et communiquent mieux avec la communauté anglaise, très importante dans la région et en demande d’insertion dans la vie locale.



Isère : Basket santé / 150 adhérents – 3500 habitants (Prix Coup de cœur du jury)

Cette initiative consiste en l’organisation de sessions animées par le club de basket avec des exercices variés et adaptés à chacun. L’originalité du projet Basket santé est de s’adresser à toutes les générations, quel que soit l’état physique des participants. L’activité est même ouverte à des non-adhérents afin d’encourager la participation de personnes isolées, sans aucune activité, luttant ainsi contre l’isolement.



En jouant sur l’équilibre, la diminution des raideurs et le plaisir pris lors de l’activité, cette initiative est une excellente idée pour lutter contre la perte d’autonomie, favoriser l’esprit d’équipe et renforcer le lien intergénérationnel entre les joueurs.



Loire-Atlantique : Transmission de savoir-faire / 93 adhérents – 5200 habitants

Ce projet d’initiation à la vannerie animé par les aînés pour des enfants de 8 à 12 ans promeut la transmission d’un savoir-faire traditionnel et la valorisation des personnes qui le maîtrisent. Il renforce d’autant plus le partage de connaissances entre générations et permet de donner de la notoriété aux activités de l’association autour de l’artisanat.



Marne : Voitures du cœur de la bonne humeur / 104 adhérents – 756 habitants (Prix d’encouragement du jury)

Cette initiative a pour point de départ la solidarité envers les enfants hospitalisés. L’idée ? Offrir pour Noël des petits véhicules électriques pour transporter les enfants hospitalisés au bloc opératoire, en coordination avec l’équipe médicale, et ainsi dédramatiser ce moment source d’angoisse.



Pour changer de la traditionnelle collecte de fonds, l’opération a été financée par la vente d’objets de décoration, fabriqués à partir de matériaux recyclables par le collectif Les petites abeilles. Ces objets ont ensuite été vendus lors de différentes manifestations telles que la fête des vendanges, le marché de Noël et ont financé l’achat de véhicules pour les enfants.



Puy-de-Dôme : À quoi jouais-tu quand tu étais enfant ? / 104 adhérents – 756 habitants

Ce projet a pour objectif de transformer la fête du 14 juillet en un moment de rencontres entre toutes les générations. Un travail en amont a été réalisé en partenariat avec la bibliothèque autour du jeu et du jouet afin de préparer des animations sur ce thème à cette occasion.



Un après-midi de jeux a réuni tout le monde dans la salle de l’école, avec en parallèle l’organisation d’une activité pétanque sur la place du village. L’affiche de la journée du 14 juillet a fait l’objet d’un travail de groupe par les enfants des écoles.



Pyrénées-Atlantiques : Le verger du château / 38 adhérents – 230 habitants

La mobilisation des bénévoles vise à sauvegarder les essences fruitières anciennes grâce à la plantation de 21 arbres fruitiers, un travail collectif qui a fédéré plusieurs associations ainsi que des écoles maternelles et primaires de sorte que tous les habitants ont pu en profiter.



Cette action s’inscrit dans le cadre d’une requalification des espaces publics par la commune. Cette initiative contribue également au bien-être, encourageant la consommation de fruits frais et la création de liens autour de la nature entre seniors et enfants.



Savoie : Bien-être et harmonie / 123 adhérents – 680 habitants

Des activités de découverte de nouvelles techniques de bien-être facilement utilisables par les habitants sont mises en place par les bénévoles.



Ces activités de bien-être (diététique, récolte de sève de bouleau, fabrication de tisanes de jardins, connaissance de la flore médicinale, fabrication de produits d’entretien naturels, aromathérapie, réflexologie plantaire, pastoralisme, utilisation des produits de la ruche, etc.) sont facilitées grâce à l’environnement riche en ressources naturelles de la région.



Ce projet allie découverte en commun de nouvelles pratiques autour du bien-être et amélioration de la qualité de vie des habitants. L’initiative est très populaire, notamment auprès des jeunes, en quête d’activités de ce type.



Haute-Vienne : Folklore et générations / 74 adhérents – 2063 habitants

A travers des ateliers hebdomadaires de danse ouverts aux parents et aux enfants, le projet a relevé haut la main son pari : faire découvrir le folklore local à sa population et intégrer enfants et adultes autour d’une activité commune. La préparation d’un spectacle de danse qui nécessite adaptation, écoute et respect de l’autre, valorise tous les participants autour d’une activité ludique et artistique.