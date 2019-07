Concours CNSA Lieux de vie collectifs & autonomie 2019 : mention spéciale pour Vill'avenir

Le jury du concours d'idées CNSA Lieux de vie collectifs & autonomie 2019, présidé par l'architecte Bernard Mauplot, a attribué une mention spéciale au projet Vill'avenir (parrainée par le CCAH), imaginé par Aurore Fernandez, Célia Fonzes, Lucien Magne et Loic Moine, étudiants à l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier.



Plus concrètement, ce projet repose sur plusieurs idées fortes : tout d’abord, les liens réciproques entre le foyer social et la ville, mais aussi, une offre de logements diversifiée pour répondre aux attentes des personnes, la prise en compte du vieillissement des habitants (une grande tendance dans l’habitat de nos jours), la question environnementale, la mutualisation des services et l'attractivité de la commune.



Dans ce contexte, les étudiants proposent des habitations dispersées dans la ville de Marvejols (Lozère) dans un rayon de 400 m autour d'un pôle principal composé d'une vingtaine de logements (logement individuel, colocation, foyer), d'un espace collectif réservé aux résidents et d'espaces communs ouverts aux habitants de Marvejols.



L'édition 2020 du Concours d'idées CNSA Lieux de vie collectifs & autonomie sera lancée à l'automne 2019. Les étudiants devront concevoir un lieu de vie collectif accueillant des personnes âgées.