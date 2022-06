Article publié le 14/06/2022 à 01:00 | Lu 72 fois Compte Ameli : vous pouvez désormais faire une procuration en ligne





Vous êtes dans l'impossibilité de vous déplacer ? Votre demande ne peut pas être faite en ligne ? Avec la nouvelle fonctionnalité accessible sur votre compte Ameli, il est désormais possible de donner une procuration à un proche de plus de 18 ans pour réaliser une démarche à votre place dans l'un des points d'accueil de la CPAM.

Quelles sont les démarches compatibles avec votre procuration ?

Les démarches qui peuvent être réalisées avec une procuration sont les demandes relatives à :

- une maladie professionnelle ou à un accident du travail ;

- un congé maternité ou paternité ;

- des indemnités journalières ;

- un arrêt de travail ;

- la complémentaire santé solidaire.



À savoir : vous ne pouvez pas faire de procuration si vous souhaitez demander un code provisoire pour votre compte Ameli car ce code ne peut être adressé que par courrier ou par SMS à l'assuré.



Comment effectuer cette procuration en ligne ?

Première étape :

- allez sur le site de l'Assurance Maladie ;

- connectez-vous à votre compte Ameli ;

- cliquez sur « Faire ou révoquer une procuration en ligne » dans la liste « Effectuer une démarche ».



Seconde étape :

- renseignez les informations personnelles relatives à la personne qui vous représentera ;

- après avoir relu le récapitulatif, vous pourrez alors valider votre demande.



La procuration est générée immédiatement, vous pouvez l'imprimer et la remettre à la personne majeure de votre choix.



À savoir : la procuration est valable un mois. Vous pouvez la révoquer à tout moment sur votre compte Ameli, démarche « Faire ou révoquer une procuration en ligne ».



Si vous n'avez pas de compte Ameli, vous devez rédiger une lettre qui donne procuration à la personne de votre choix. Votre représentant (mandataire) devra présenter cette procuration à l'accueil de la CPAM accompagnée d'une copie de votre pièce d'identité et de sa propre pièce d'identité (passeport ou carte d'identité).



Comment utiliser cette procuration ?

Lorsque votre représentant se rendra dans l'un des points d'accueil de la CPAM, il devra présenter la procuration complétée, sa pièce d'identité (carte nationale d'identité ou passeport), votre numéro de sécurité sociale et tout autre justificatif nécessaire pour réaliser la démarche à votre place.



