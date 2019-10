Article publié le 25/10/2019 à 08:47 | Lu 64 fois Compléter ses revenus en étant prestataire chauffeur-convoyeur : les clés du succès ! Vous cherchez une activité permettant de compléter vos revenus ou votre retraite tout en étant libre de votre emploi du temps ? Nous avons fait le point avec Hiflow sur l’activité de chauffeur-convoyeur : un moyen de garder une activité valorisante et du contact humain, tout en s’adonnant au plaisir de la conduite !

Être chauffeur-convoyeur, cela consiste en quoi ? Le rôle du chauffeur-convoyeur est d’assurer la conduite d’un véhicule d’un point A à un point B.



Il s’agit donc de la livraison du véhicule à destination de son futur propriétaire ou locataire. La livraison peut être à destination d’un particulier qui achète son véhicule en ligne, d’un professionnel qui renouvelle son véhicule de fonction, ou d’un professionnel du secteur automobile.



Dans tous les cas, le chauffeur-convoyeur représente le client qui fait livrer le véhicule, par exemple un concessionnaire automobile, un loueur de véhicules ou un gestionnaire de flotte automobile.



Pour certaines missions, nos prestataires chauffeurs-convoyeurs réalisent également des prestations complémentaires comme la présentation du véhicule et / ou la signature de documents administratifs avec la personne livrée

Pourquoi avoir besoin de prestataires chauffeurs-convoyeurs ? Hiflow propose une plateforme digitale pour simplifier le transport de véhicules. Parmi nos solutions de transport, nous proposons le convoyage de voitures par chauffeurs-convoyeurs professionnels. Hiflow compte aujourd’hui le plus gros réseau de chauffeurs-convoyeurs professionnels. Ceux-ci sont situés dans toute la France

Et comment ça marche concrètement ? Le chauffeur-convoyeur a accès à une interface digitale lui permettant de sélectionner les livraisons qui l’intéressent autour de chez lui. Les critères peuvent être multiples : la distance à effectuer, la destination, les prestations complémentaires à effectuer…



Le chauffeur-convoyeur propose un devis qui sera soumis à étude. Après validation du devis, le chauffeur reçoit toutes les instructions par email concernant le transport : adresses de départ et d’arrivée bien entendu, mais également les demandes spécifiques de l’entreprise faisant la demande de transport.



Pour chaque prestation de transport, un état des lieux au départ et à l’arrivée est effectué grâce à une application mobile.

Le paiement des prestataires a lieu toutes les quinzaines, au maximum 30 jours après la prestation.



En cas de questions ou d’imprévus, une équipe de logisticiens expérimentée et réactive accompagne nos prestataires chauffeurs-convoyeurs. Hiflow mène de nombreuses études auprès de ses prestataires et l’une de ses forces est la qualité de la relation entre les logisticiens et les chauffeurs-convoyeurs !



Pierre E, est prestataire convoyeur depuis 3 ans, découvrez son témoignage : « Après mon départ à la retraite je me suis retrouvé du jour au lendemain sans rien faire. J’étais perdu, j’ai dû chercher une occupation parce que je ne peux pas rester sans rien faire. D’autant plus pour quelqu’un comme moi qui était amené à gérer des équipes, un budget, des événements. J’ai donc effectué quelques recherches sur internet, et j’ai trouvé Hiflow. J’ai décidé de me lancer, et c’est vrai qu’aujourd’hui je ne le regrette pas. Et la preuve c’est qu’en trois ans j’ai effectué 1000 trajets à peu près. A titre personnel, ce métier me permet de joindre l’utile à l’agréable. Je prends du plaisir à conduire tout en me promenant, à m’évader dans les quatre coins de la France. De plus, cela me permet également d’être au service des autres et d’avoir un complément de revenu.

Intéressé pour essayer ?



1 – D’être autoentrepreneur ou d’avoir une société

2 – D’avoir au moins 21 ans et un permis B valide de plus de 3 ans

3 – D’avoir un smartphone et un moyen d’impression



Retrouvez Hiflow sur !



ou commencez directement notre questionnaire pour devenir prestataire chauffeur-convoyeur :



