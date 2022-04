Article publié le 04/04/2022 à 01:00 | Lu 125 fois Complémentaire santé solidaire : plafond de ressources depuis le 1er avril 2022





Depuis le 1er avril 2022, une personne seule percevant moins de 9 203 € de revenu annuel a droit à la protection complémentaire de santé solidaire. Celle-ci ouvre l'accès aux consultations médicales, aux traitements, aux soins dentaires, optiques, aides auditives, dispositifs médicaux, etc., sans avance de frais.





L'Assurance maladie propose en ligne un simulateur permettant de savoir si on a droit à la Complémentaire santé solidaire . En cas de réponse positive, pour toute demande, il est nécessaire de choisir un organisme gestionnaire (caisse d'Assurance maladie, mutuelle...).



À noter : le plafond est fixé en fonction du nombre de personnes qui compose votre foyer fiscal.



À compter du 1er avril 2022, l'attribution de la complémentaire santé solidaire est facilitée pour les personnes qui touchent l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).



