Article publié le 15/12/2021 à 01:00
Comment utiliser un convertisseur vidéo pour créer des souvenirs ?





Les fêtes de Noël approchent et vos enfants et petits-enfants vont bientôt débarquer chez vous. L’année dernière, ils vous avaient offert un appareil photo et vous avez décidé de réaliser un petit film afin de vous remémorer tous vos souvenirs. Le seul hic reste sa création. Pas de panique, nous vous donnons les astuces.

Quel est l’intérêt des vidéos souvenirs ?

La création est de plus en plus accessible, et ce, même sans avoir des compétences particulières. À l’époque de votre jeunesse, vous vous remémoriez vos souvenirs en feuilletant des albums photos réalisés grâce à un appareil photo argentique.



Aujourd’hui, le format vidéo est désormais largement privilégié. Il permet de revivre les moments passés en familles comme si on y était.



Alors oui, même si vous ne savez pas comment faire, vous devriez réaliser un diaporama ou un petit film que vous visionnerez avec vos enfants et petits-enfants lors des fêtes de fin d’année.



Comment réaliser le montage vidéo ?

Pour cela, il vous faudra utiliser un convertisseur vidéo.



Pour l’utiliser, il vous faudra transférer vos photos et vidéos depuis votre appareil photo ou smartphone jusqu’à votre ordinateur. Vous pourrez trier et ne conserver que ce qui vous intéresse. Et grâce au convertisseur vidéo, vous pourrez changer le format de vos contenus numériques de façon

simple et rapide.



Vous aurez ensuite besoin d’utiliser un logiciel de montage vidéo. En fonction de celui que vous choisirez, vous pourrez trouver des tutos sur Internet. Découpez les séquences et ajoutez-y de la musique, ralentissez les moments clés et, surtout, n’oubliez pas d’enregistrer régulièrement votre travail.



Où stocker ses créations ?

Toutes les photos et vidéos présentent sur votre appareil photo et sur votre téléphone peuvent prendre beaucoup de place sur l’ordinateur. Cela risque de le ralentir et d’augmenter les problèmes techniques faisant perdre toutes les données.



Pour éviter cela, sauvegardez votre montage sur le cloud. Le disque dur peut aussi être une option. Vous pourrez le prendre avec vous si vous devez vous rendre chez des amis ou chez vos enfants pour les fêtes. Il en existe de petits qui sont facilement transportables. Il vous faudra simplement veiller à le protéger en le rangeant dans une housse prévue à cet effet.



