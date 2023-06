Comment soulager vos douleurs articulaires ? Genoux raides, hanches douloureuses et mains gonflées ? Si vous avez 50 ans ou plus, il pourrait s'agir d'arthrite, un terme qui regroupe différentes maladies qui se caractérisent par l'inflammation d'une ou plusieurs articulations et qui provoquent des douleurs plus ou moins aiguës. En France, selon l'INSERM, plus de 10 millions de personnes souffrent de douleurs articulaires. La plupart d'entre elles sont des personnes âgées. Bien qu'il n'existe aucun remède de guérison, il existe aujourd'hui divers moyens de prévenir les douleurs et d'éviter qu'elles ne s'aggravent.







Rester physiquement actif S'il peut sembler contre-productif de stresser et de contraindre davantage le corps, l'exercice physique fréquent reste pourtant l'un des meilleurs moyens de prévenir les douleurs articulaires et de préserver la santé des articulations.



Pratiquer une activité physique régulièrement permet en effet de renforcer les muscles entourant les articulations et donc de limiter la pression sur ces dernières. Cela permet également d'augmenter l'apport de nutriments dans les cartilages et donc de limiter leur détérioration naturelle. La sédentarité apparaît donc comme le pire ennemi des douleurs articulaires.



Pour autant, il est indispensable de privilégier les activités à faible impact telles que le vélo, la natation ou simplement la marche. Les exercices d'amplitude tels que les étirements doux ou le yoga peuvent également être bénéfiques.

​Améliorer son alimentation



La gestion du poids va de pair avec une activité physique régulière et une alimentation saine. Adopter un régime méditerranéen, riche en fruits, légumes, céréales et graisses saines, peut nettement contribuer à la diminution des douleurs.



En parallèle, il est également possible d'enrichir son alimentation



Le marché des compléments alimentaires est vaste et les options nombreuses. Veillez tout de même à échanger avec votre médecin avant de vous supplémenter et à bien respecter les posologies recommandées. De nombreuses études ont permis d'établir un lien entre le surpoids et les douleurs articulaires. En effet, les kilos en trop exercent une pression supplémentaire sur les articulations, en particulier les articulations portantes telles que les genoux et les hanches.

​Rester hydraté Le cartilage est composé à 80 % d'eau. Lorsque le corps est déshydraté, il puise l'eau dans ses propres réserves, notamment dans les cartilages, ce qui peut entraîner un manque de lubrification et par conséquent l'apparition de douleurs articulaires.



Boire beaucoup d'eau permet également d'évacuer les toxines inflammatoires de l'organisme et de prévenir les lésions d'autres zones fonctionnant en parallèle avec les articulations telles que les tendons, les ligaments, ou simplement les muscles.



Ainsi, il est conseillé de boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour tout au long de sa vie, et ce, même lorsque l'activité physique est limitée ou réduite.



Pour une hydratation optimale, il est d'ailleurs préférable de boire en petites quantités tout au long de la journée et de consommer des fruits et légumes frais qui jouent un rôle majeur dans l'hydratation du corps.

​Apprendre à gérer la douleur S'il n'existe aucun traitement à proprement parler pour lutter contre les douleurs articulaires, il est tout de même possible de les soulager, de façon plus ou moins naturelle sont les préférences de chacun et en fonction de leur intensité.



Dans tous les cas, il est important de déterminer la cause d'une douleur pour pouvoir la traiter convenablement. Dans certains cas, le port d'un manchon de compression ou l'application de glace peut suffire.



Dans d'autres, il sera préférable de se faire prescrire un anti-inflammatoire. Pour le reste, diverses solutions naturelles, des compléments alimentaires aux huiles essentielles en passant le CBD, existent pour soulager les douleurs et/ou limiter leur apparition.



Essayer de comprendre les causes de vos douleurs articulaires et explorer les différentes solutions à votre disposition pour essayer de les soulager peut vous permettre de retrouver un confort durable et une meilleure qualité de vie. Vos douleurs articulaires méritent toute votre attention !

Article publié le 28/06/2023 à 01:00 | Lu 143 fois



