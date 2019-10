Article publié le 23/10/2019 à 08:41 | Lu 129 fois Comment optimiser sa recherche d'activité une fois à la retraite ? La retraite est enfin là, on en a rêvé, on s'est organisé en conséquence, mais parfois, on resterait quand même bien actif. Réfléchir à tout cela est assez courant mais on ne sait pas comment et où commencer. Nous revenons ici ensemble sur quelles sont vos options ? Comment faire ? Où trouver de l'aide ? Quels sont vos droits ?

La recherche classique d'emploi

Si l'on a besoin d'un complément de revenus, ou que l'on souhaite tout simplement rester un peu plus longtemps que prévu dans le monde de l'entreprise, la recherche d'un emploi lorsque l'on est senior peut créer une certaine angoisse.



Il y a en effet beaucoup à faire : actualiser son CV,



Demander de l'aide à ses proches peut être aussi une bonne solution complémentaire à celle que l'on peut trouver sur internet.



N'hésitez pas également à vous rapprocher de Pôle Emploi, notamment pour vous aiguiller sur les types de postes et entreprises à privilégier. Pôle Emploi pourra aussi vous renseigner sur les modalités de cumul emploi-retraite.



Missions de bénévolat

Le bénévolat peut aussi s’avérer une excellente activité pour tous les retraités qui souhaitent rester en activité. C'est l'occasion de se rendre utile tout en mettant à profit vos compétences. Il existe toutes sortes de missions, que ce soit en soutien scolaire, coacher un jeune actif en entreprise ou même dans un refuge animalier. L'important est d'identifier ce qui vous passionne, ce que vous pouvez transmettre et ce que vous avez envie d'apprendre.



Le site



Et pourquoi pas créer son entreprise ?

Vous avez toujours rêvé d’être votre propre patron et/ou de vendre vos créations ? Alors créer votre entreprise peut être la bonne option. Il est en effet bien plus simple aujourd'hui de devenir entrepreneur grâce aux nouvelles procédures mise en place par le gouvernement.



Il existe également des aides selon votre situation (demandeur d'emploi, allocataire RSA, cumul avec la retraite...). Le mieux est de préalablement s'informer auprès de l'URSSAF qui pourra vous aiguiller de manière fiable.



Il s'agira de réfléchir sérieusement à la faisabilité de votre projet, les options de financement si nécessaire, et à mettre en place toute la logistique. Cela peut paraître intimidant à première vue, mais cela peut aussi se révéler très enrichissant et galvanisant de se lancer dans de nouveaux projets. Un coup de pouce de vos proches, de votre réseau professionnel est indispensable, alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et de partager votre idée et enthousiasme.



