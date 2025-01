Comment le collagène peut réduire les vergetures et les cicatrices Maxime Barret, co-fondateur de la marque Twenty DC, spécialiste du collagène en France revient sur le collagène et son action sur les vergetures et les cicatrices. Bien que les études spécifiques sur l'effet du collagène sur les vergetures et les cicatrices soient limitées, le mécanisme d'action du collagène sur la peau suggère plusieurs bénéfices potentiels. En voici les grandes lignes. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Jeudi 9 Janvier 2025

Restructuration des tissus collagéneux



Renforcement des fibres collagéneuses : le collagène aiderait à restructurer et renforcer les fibres collagéneuses de la peau, ce qui améliorerait la santé globale de la peau. Une peau plus structurée et renforcée s’avère mieux équipée pour gérer les étirements et les déchirures qui causent les vergetures.



Amélioration de l'élasticité : une peau plus élastique serait moins sujette à la formation de vergetures, car elle pourrait mieux s'adapter aux changements de volume et aux étirements.



Réduction des vergetures : Élasticité et fermeté : en augmentant l'élasticité et la fermeté de la peau, le collagène aiderait à réduire l'apparence des vergetures existantes. Rappelons que les vergetures apparaissent lorsque la peau est étirée rapidement ; mais une peau renforcée par le collagène peut mieux résister à ces tensions.





Amélioration de la cicatrisation



Cicatrisation accélérée : une peau en meilleure santé, grâce à un apport suffisant en collagène, cicatrise plus rapidement. Le collagène soutiendrait la formation de nouvelles cellules cutanées, réduisant ainsi la visibilité des cicatrices.



Qualité de peau améliorée : en améliorant la fermeté, l'élasticité et la rétention d'humidité de la peau, le collagène contribuerait à une meilleure qualité de peau globale. Une peau plus saine et bien hydratée guérit mieux et présente moins de marques de cicatrices et de vergetures.





Mécanisme d'action



Hydrolyse et biodisponibilité : les nouveaux procédés d'hydrolyse du collagène permettent une meilleure biodisponibilité, assurant que les peptides de collagène soient efficacement absorbés et utilisés par le corps. Cela maximise les bénéfices potentiels pour la peau, y compris la réduction des vergetures et des cicatrices.





En résumé, bien que les recherches spécifiques soient encore en développement, les effets bénéfiques du collagène sur la structure et la santé de la peau pourraient indirectement aider à réduire les vergetures et à améliorer la cicatrisation des cicatrices grâce à une peau plus élastique, ferme et bien hydratée.







La rédaction vous conseille < > Troubles visiuels : comment nos modes de vie affectent notre vue, par le Dr Romain Nicolau EMS : une technologie bien-être qui répond aux besoins de tous, même des seniors