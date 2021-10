Article publié le 28/10/2021 à 01:00 | Lu 71 fois Comment faire son shopping en ligne en toute sécurité ?





La fin de l'année est synonyme de nombreux achats, notamment en ligne... Black Friday ou Noël, les offres commerciales offrent des moments propices pour faire ses achats online, toujours bien pratiques en ces temps de pandémie… Pour autant, il ne sont pas sans risque pour les internautes. Dans ce contexte, il faut rester vigilant lors de ces périodes qui sont aussi des occasions d'être victime de piratages informatiques. Alors, pour protéger au mieux vos informations personnelles et votre compte en banque, Mozilla, spécialiste des antivirus, propose quelques conseils simples et faciles à mettre en place.

Lien frauduleux, attention danger !

Tous les liens, sites web ou publicités que vous rencontrez en ligne ne sont pas forcément dignes de confiance. Loin de là !



Par exemple, des liens dits d'hameçonnage -plus communément appelé phishing- peuvent vous être envoyés par email par des expéditeurs qui semblent légitimes à première vue, mais qui sont en fait des fraudeurs prétendant représenter une entreprise (privée ou publique) dans le but d'obtenir vos informations personnelles.



Cela peut provenir prétendument de banques, de l’administration, de la police et autres prestataires de services de paiement, mais aussi de grandes marques qui offrent une promotion, souvent bien trop belle pour être vraie via un lien inclus dans un courriel qui s’avère être un pourriel.



Moins connues mais aussi problématiques : certaines publicités en ligne. Très présentes sur les réseaux sociaux, elles peuvent aussi mener à des escroqueries.



Pour éviter cela, quelques règles simples à suivre : résister à l'envie de cliquer, bien vérifier le site marchand et ne pas hésiter à effectuer des recherches sur le dit-site avant d'y inscrire ses données bancaires. Et aussi, ne pas prêter une confiance aveugle aux liens d'achat envoyés par ses proches. Ce sont peut-être également des liens frauduleux (qui parfois sont envoyés suite au piratage du compte de votre proche).



Supprimer l'historique de son navigateur pour ne pas subir la consommation téléguidée



On ne pense pas toujours à effacer son historique de navigation… Pourtant, alors que l'on visite plusieurs dizaines de sites Internet par jour, ces informations s'accumulent au fur et à mesure dans notre ordinateur.



Ce qui est très pratique pour les annonceurs qui se servent des cookies et des traqueurs pour attirer les internautes avec des publicités très ciblées. Si certains n'y voient aucun problème a priori, il faut savoir que notre profil peut influencer directement les achats, en augmentant par exemple les prix auxquels divers produits et services sont proposés !



Attention aux fuites de données pour éviter les vols de compte

Les fuites de données en ligne sont nombreuses… Il est toujours possible qu'un hackeur ait récupéré des données bancaires lors de fuites de sites marchands. Il n'aura plus qu'à se connecter sur ces sites pour acheter des produits… Fort logiquement, un internaute qui consomme beaucoup en ligne a donc plus de chance de se faire pirater ses comptes.



Si vos données deviennent publiques via un piratage, il très important :

• De réagir le plus rapidement possible. En changeant ses mots de passe pour commencer.

• D'utiliser un mot de passe différent pour chaque compte : il est tentant d'utiliser le même mot de passe à chaque fois. Cependant, si les informations d'identification pour un seul service web sont divulguées, cela signifie que les pirates disposent automatiquement des identifiants de tous les autres comptes.



L'utilisation de mots de passe différents permet de protéger tous les comptes et de devoir changer à chaque piratage. C'est également beaucoup plus facile qu'il n'y paraît : la plupart des navigateurs, y compris Firefox, facilitent la création, le stockage et l'accès à des mots de passe sécurisés en cas de besoin, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les retenir soi-même…









Dans la même rubrique < > Démarches en ligne : le site de l'ANTS entièrement revu Ordimemo : lancement de l'application ensō Senior : quelle box Internet choisir ?