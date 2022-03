Article publié le 28/03/2022 à 02:00 | Lu 198 fois Comment établir une procuration quand il est impossible de se déplacer ?





Si vous souhaitez faire établir une procuration de vote, vous devez vous rendre personnellement avec un justificatif d'identité auprès de l'autorité habilitée à vérifier votre identité. Si vous êtes dans l'impossibilité physique de vous déplacer en raison d'un handicap ou d'une maladie grave, un officier ou un agent de police judiciaire peut venir jusqu'à vous.





Si vous ne pouvez accomplir cette démarche en raison d'un handicap, d'une maladie grave, ou d'une hospitalisation qui vous immobilise, vous pouvez demander qu'un officier ou un agent de police judiciaire se déplace à votre domicile ou dans l'établissement spécialisé où vous êtes hébergé.



Vous devez faire cette demande par écrit et y joindre une attestation sur l'honneur indiquant qu'il vous est impossible de vous déplacer.



À noter : les détenus ne peuvent de fait pas se déplacer ; ils doivent faire connaître leur demande de procuration au greffe de l'établissement pénitentiaire. Un officier ou un agent de police judiciaire se rendra ensuite dans l'établissement pour établir la procuration.



Afin de faciliter ces déplacements, les demandes des détenus sont préalablement rassemblées par l'établissement pénitentiaire.



