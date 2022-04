Article publié le 26/04/2022 à 03:00 | Lu 176 fois Comment échapper à l'infarctus et à l'AVC par le Dr Michel de Lorgeril





Les éditions Thierry Soucar vont publier le 28 avril prochain un livre intitulé Comment échapper à l’infarctus et à l’AVC, un ouvrage du Dr Michel de Lorgeril (médecin et chercheur au CNRS) qui propose des conseils et des recommandations pour mieux faire comprendre aux familles comment se protéger de ces risques !





Plus concrètement, cet ouvrage s’adresse aux familles et à leurs médecins. L’idée étant d’aider le lecteur à prendre les bonnes décisions aux bons moments pour échapper à l’infarctus et à l’AVC.



« Comment naissent et se développent les plaques d’athérosclérose ? » ; « quels sont les mécanismes qui provoquent l’infarctus et l’AVC ? » ; quelles sont les personnes à risque et surtout, comment neutraliser ce risque ? »…



Dans ce livre de 288 pages (26,90 euros), ce médecin donne des réponses claires à ces questions en s’appuyant sur les études scientifiques les plus récentes et avec de nombreux cas cliniques édifiants.



Parmi les révélations du livre, on apprend que la nutrition reste le point central de la prévention, que les souffrances psychosociales sont des facteurs de risque majeur, que le cholestérol n’est pas coupable, qu’il est possible d’avoir un cholestérol élevé ou très élevé et ne pas courir de risque cardio-vasculaire, que le vrai facteur de risque génétique, c’est la prédisposition à l’hypercoagulation et enfin, qu’il existe des nouveaux médicaments efficaces pour prévenir l’infarctus et l’AVC…



Par ailleurs, le docteur fait entrer le lecteur dans une nouvelle ère : celle de la médecine de précision, une médecine experte qui s’adapte à chaque patient, la seule façon de gagner la bataille contre ces maladies.



