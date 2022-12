Comment bien préparer sa retraite ? Pour vivre convenablement lors de sa retraite, il est important de mieux préparer celle-ci en amont. Cela peut se traduire par la sélection d’un plan d’investissement ou d’un placement d’argent qui vous permettra d’obtenir des revenus complémentaires à vie. Découvrez dans cet article une liste non exhaustive de quelques alternatives pour préparer idéalement votre retraite.







Investir dans un PER

Il est impossible de citer les outils qui servent à préparer sa retraite sans mentionner le PER. En effet, il s’agit d’un produit d’épargne intéressant dont le principe est de fructifier votre placement d’argent.



Ainsi, lorsque vous aurez atteint l’âge de la retraite, vous pourrez procéder à la récupération de votre capital sous l’aspect d’une rente viagère. Cela constituera pour vous un complément de revenu.



Cependant, pour mieux profiter de cette option, il est important de bien sélectionner son PER. Vous pouvez consulter



Investir en démembrement

Si vous envisagez de disposer d’un complément de revenu lors de votre retraite, vous pouvez opter pour l’investissement en démembrement. Figurant parmi les meilleures solutions, cet investissement repose sur un principe très simple.



En effet, il consiste à devenir propriétaire d’un logement en propriété nue ou des parts de SCPI et l’usufruit de ceux-ci sera destiné à un autre investisseur.



En réalité, au cours du démembrement, vous n’avez pas accès au loyer puisque tout ceci reviendra à l’usufruitier. Par conséquent, les prélèvements sociaux ainsi que la fiscalité sur le revenu supplémentaire ne sont pas à votre charge.



Ainsi, lorsque vous investissez en nue-propriété, cela vous donne la possibilité d’acquérir un bien ayant plus de valeur ou un nombre important de parts de SCPI. En fait, cette option vous permet de profiter d’une décote sur la valeur du logement et des parts.



Par exemple, avec un démembrement d’une durée de 15 ans, le prix de la nue-propriété serait de 60% et celui de l’usufruit serait à 40% en moyenne. Par contre, pour un démembrement sur 5 ans, l’usufruit serait en moyenne à 20% et le prix de la nue-propriété serait à 80%.



C’est en réalité un excellent effet de levier qui vous permettra de profiter de revenus supplémentaires considérables à terme.



Opter pour le LMNP

Pour préparer votre retraite, vous pouvez également opter pour le LMNP. Ce sigle se définit comme la location meublée non professionnelle. Il vous permet de constituer des revenus complémentaires et ce, sans fiscalité sur une durée de deux à trois décennies.



Avec la location meublée non professionnelle, plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez par exemple opter pour des résidences hôtelières, des EHPAD, des logements de tourisme, des résidences étudiantes. Toutefois, retenez que les logements de tourisme et les résidences hôtelières sont moins recommandés. En fait, ces deux options sont soumises à plusieurs aléas économiques.



Privilégier l’assurance vie

Généralement, l’assurance vie sert à effectuer la transmission d’un capital exempté de droits de succession. Néanmoins, les avantages fiscaux dont elle dispose lui permettent d’apporter des solutions à une personne qui envisage de se constituer de futures rentes.



Par conséquent, vous pouvez aborder votre retraite de façon sereine en optant pour un investissement sur votre contrat d’assurance vie.



Lorsque vous aurez atteint l’âge de la retraite, il vous reviendra de disposer de votre épargne sous la forme qui vous conviendra. En effet, l’assurance vie vous permet d’entrer en possession de tous vos fonds afin de vous permettre d’effectuer un investissement sur un autre support carrément. De même, vous avez la possibilité de racheter partiellement votre capital.



Toutefois, dans ce cas, il est recommandé de recourir à un conseiller afin qu’il vous effectue le calcul des montants des rachats réalisables ainsi que l’impact de ceux-ci sur la fiscalité. Par ailleurs, l’assurance vie vous permet également de finir votre contrat sous la forme de rentes viagères.



Investir dans un PEA

Le PEA figure également parmi les solutions qui permettent de répondre aux besoins financiers relatifs à la retraite. Cette option vous permet d’avoir un complément de revenus défiscalisé.



En effet, à la fin d’un contrat de PEA, vous avez la possibilité de récupérer votre capital sous la forme d’une rente viagère. Vous pouvez aussi entrer en possession de vos fonds de façon échelonnée.



Par ailleurs, effectuer un choix mixte est possible si vous le souhaitez. En guise d’illustration, vous pouvez faire un retrait partiel et ensuite exiger la modification du reste en rente viagère. Ainsi, vous pourrez facilement obtenir par la suite des revenus supplémentaires durant le reste de votre existence. Il est impossible de citer les outils qui servent à préparer sa retraite sans mentionner le PER. En effet, il s’agit d’un produit d’épargne intéressant dont le principe est de fructifier votre placement d’argent.Ainsi, lorsque vous aurez atteint l’âge de la retraite, vous pourrez procéder à la récupération de votre capital sous l’aspect d’une rente viagère. Cela constituera pour vous un complément de revenu.Cependant, pour mieux profiter de cette option, il est important de bien sélectionner son PER. Vous pouvez consulter ce comparatif pour optimiser votre choix.Si vous envisagez de disposer d’un complément de revenu lors de votre retraite, vous pouvez opter pour l’investissement en démembrement. Figurant parmi les meilleures solutions, cet investissement repose sur un principe très simple.En effet, il consiste à devenir propriétaire d’un logement en propriété nue ou des parts de SCPI et l’usufruit de ceux-ci sera destiné à un autre investisseur.En réalité, au cours du démembrement, vous n’avez pas accès au loyer puisque tout ceci reviendra à l’usufruitier. Par conséquent, les prélèvements sociaux ainsi que la fiscalité sur le revenu supplémentaire ne sont pas à votre charge.Ainsi, lorsque vous investissez en nue-propriété, cela vous donne la possibilité d’acquérir un bien ayant plus de valeur ou un nombre important de parts de SCPI. En fait, cette option vous permet de profiter d’une décote sur la valeur du logement et des parts.Par exemple, avec un démembrement d’une durée de 15 ans, le prix de la nue-propriété serait de 60% et celui de l’usufruit serait à 40% en moyenne. Par contre, pour un démembrement sur 5 ans, l’usufruit serait en moyenne à 20% et le prix de la nue-propriété serait à 80%.C’est en réalité un excellent effet de levier qui vous permettra de profiter de revenus supplémentaires considérables à terme.Pour préparer votre retraite, vous pouvez également opter pour le LMNP. Ce sigle se définit comme la location meublée non professionnelle. Il vous permet de constituer des revenus complémentaires et ce, sans fiscalité sur une durée de deux à trois décennies.Avec la location meublée non professionnelle, plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez par exemple opter pour des résidences hôtelières, des EHPAD, des logements de tourisme, des résidences étudiantes. Toutefois, retenez que les logements de tourisme et les résidences hôtelières sont moins recommandés. En fait, ces deux options sont soumises à plusieurs aléas économiques.Généralement, l’assurance vie sert à effectuer la transmission d’un capital exempté de droits de succession. Néanmoins, les avantages fiscaux dont elle dispose lui permettent d’apporter des solutions à une personne qui envisage de se constituer de futures rentes.Par conséquent, vous pouvez aborder votre retraite de façon sereine en optant pour un investissement sur votre contrat d’assurance vie.Lorsque vous aurez atteint l’âge de la retraite, il vous reviendra de disposer de votre épargne sous la forme qui vous conviendra. En effet, l’assurance vie vous permet d’entrer en possession de tous vos fonds afin de vous permettre d’effectuer un investissement sur un autre support carrément. De même, vous avez la possibilité de racheter partiellement votre capital.Toutefois, dans ce cas, il est recommandé de recourir à un conseiller afin qu’il vous effectue le calcul des montants des rachats réalisables ainsi que l’impact de ceux-ci sur la fiscalité. Par ailleurs, l’assurance vie vous permet également de finir votre contrat sous la forme de rentes viagères.Le PEA figure également parmi les solutions qui permettent de répondre aux besoins financiers relatifs à la retraite. Cette option vous permet d’avoir un complément de revenus défiscalisé.En effet, à la fin d’un contrat de PEA, vous avez la possibilité de récupérer votre capital sous la forme d’une rente viagère. Vous pouvez aussi entrer en possession de vos fonds de façon échelonnée.Par ailleurs, effectuer un choix mixte est possible si vous le souhaitez. En guise d’illustration, vous pouvez faire un retrait partiel et ensuite exiger la modification du reste en rente viagère. Ainsi, vous pourrez facilement obtenir par la suite des revenus supplémentaires durant le reste de votre existence.

Article publié le 02/12/2022 à 09:23 | Lu 207 fois