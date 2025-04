Comment Jeanne et Jean a-t-elle réussi à devenir l'une des références du fauteuil releveur ? Depuis quelques années, les fauteuils releveurs et de relaxation ont trouvé leur place dans les foyers français, en particulier auprès des seniors désireux d’allier confort, autonomie et élégance au quotidien. Dans un marché en plein essor, une marque se démarque par : sa vision, son accompagnement et l’attention portée aux besoins réels des utilisateurs. Vous en avez déjà peut-être entendu parler : Jeanne et Jean. Une histoire née d’un constat simple mais essentiel… PAR SENIORACTU.COM | Publié le 07/04/2025





Le constat fait par les créateurs était que, souvent les fauteuils releveurs étaient uniquement pensés sous un angle médical sans penser au style du fauteuil.



C’est dans ce contexte que la marque Jeanne et Jean a vu le jour. Portée par une équipe issue à la fois du secteur de l’ameublement et du service à la personne, la marque a choisi de remettre l’humain au centre de son projet.



Son nom lui-même évoque la bienveillance, la proximité et la simplicité. Ce choix de prénoms comme nom de marque n’est pas anodin, il reflète une approche centrée sur : la dimension humaine, l’écoute et la personnalisation de la relation comme des solutions proposées.





La naissance de Jeanne et Jean



À l’origine de Jeanne et Jean, ce sont trois associés unis par la volonté commune de faire changer les lignes : Jérémy, expert en e-commerce et en ameublement ; Marc, professionnel du service à la personne et Laura, pharmacienne ayant longtemps exercé en clinique gériatrique.



Fort de leurs expériences complémentaires, ils ont souhaité mettre leur expertise en commun pour permettre à chacun de vivre mieux à domicile, de regagner en mobilité et en autonomie.



Partant du constat que le fauteuil est au centre de la vie quotidienne, ils ont décidé d’en faire un allié du bien-vieillir, en proposant une gamme de fauteuils releveurs uniques, aussi élégants que fonctionnels.





Le pari du confort avant tout, sans oublier l’élégance



Contrairement aux approches déjà présentes sur le marché du fauteuil, Jeanne et Jean a décidé de traiter le fauteuil releveur comme un véritable meuble de confort, pensé pour s’intégrer avec harmonie dans tous types d’intérieurs.



L’esthétique joue un rôle clé dans leur gamme : revêtement chaleureux, coloris modernes, formes douces… Le fauteuil releveur devient un compagnon au quotidien. Il participe à créer un cocon rassurant, douillet et adapté aux besoins de ses utilisateurs.



Sur le plan technique, la marque propose différents modèles dotés de mécanisme électrique à moteur, d’options intégrées et notamment d’un système d’aide à la levée pour répondre à plusieurs niveaux de besoins.



Chaque fauteuil est pensé pour vous offrir une parfaite ergonomie et une totale relaxation.





Une équipe de passionnés au service de votre confort



Chez



Leurs designers s’inspirent des tendances actuelles de l’ameublement pour proposer des modèles qui embellissent la maison autant qu’ils la rendent plus fonctionnelle.



Leurs experts santé, ergothérapeutes et kinésithérapeutes partenaires, participent à la conception des modèles afin de garantir une ergonomie optimale.





Une approche unique : l’essai gratuit à domicile



Mais ce qui distingue véritablement Jeanne et Jean de ses concurrents, c’est son service d’essai gratuit à domicile durant 30 jours.



Dans un marché souvent dominé par les achats en ligne impersonnels ou par des démarchages à domicile peu appréciés, cette initiative fait toute la différence.





Le principe ?



Le client peut essayer le fauteuil directement chez lui, sans engagement. Il prend le temps de le tester dans son environnement, à son rythme, accompagné si besoin de ses proches ou d’un aidant. C’est une démarche respectueuse, transparente et rassurante, qui permet de faire un choix en toute sérénité.



Ce service est disponible partout en France et rencontre un grand succès, tant auprès des utilisateurs que de leurs familles, souvent impliquées dans la décision.





Des avis enthousiastes sur la marque Jeanne et Jean



Les clients de Jeanne et Jean ne tarissent pas d’éloges sur la qualité des fauteuils, mais surtout sur la qualité du service. Le site recueille des centaines de témoignages, soulignant : la disponibilité de l’équipe, la simplicité de la commande, le confort des produits et la qualité de l’accompagnement après-vente.



Cette satisfaction se reflète aussi dans les notes laissées sur les différentes plateformes (Google, Avis Vérifiés, comparateurs en ligne), avec une moyenne de plus de 4,6/5.





Une marque en plein essor dans la Silver Économie



Jeanne et Jean incarne une nouvelle génération d’acteurs dans la Silver Économie : des entreprises à taille humaine, centrées sur l’expérience client, qui savent allier innovation, écoute et éthique.



Elle s’inscrit dans une démarche globale de bien-vieillir chez soi, elle contribue au maintien de l’autonomie des personnes âgées tout en respectant leur confort et leur dignité.



