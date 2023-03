ColoBox : une "diète gourmande" en format "box" pour se préparer sereinement à une coloscopie La start-up Malinn, créée par Nadia Mallet, infirmière anesthésiste et le docteur Muriel Binn, gastro-entérologue propose la Colobox, une box contenant une « diète gourmande » adaptée au régime sans résidus prescrit lors de la préparation d’une coloscopie. Explications.











Si la purge prescrite n’est pas appréciée des patients, elle est facile d’utilisation sur un court délai. En revanche on observe qu’entre 30 et 50% des patients ont mal compris ou mal suivi le régime prescrit alors qu’il fait partie intégrante de la qualité et de l’efficacité de l’examen.



Avant de présenter cette box pour le moins inédite, rappelons qu’une coloscopie, prescrite et réalisée par le gastro-entérologue, fait partie de la stratégie de dépistage du cancer du côlon.



Dans la pratique, elle permet :

d’explorer le côlon (gros intestin) à l’aide d’une caméra introduite par l’anus

de détecter toutes les anomalies de la paroi de l’intestin

de faire des prélèvements à visée d’analyse

de pratiquer des gestes thérapeutiques comme retirer des polypes qui sont des lésions précancéreuses.

Pour assurer une parfaite visibilité, le côlon doit être parfaitement propre, débarrassé des selles et des particules alimentaires. Or, pour nettoyer le côlon, le gastro-entérologue prescrit à son patient une purge et un régime à suivre avant l’examen.



Dans la pratique, la purge est le plus souvent une poudre à diluer dans l’eau et nécessite l’absorption d’une grande quantité de liquide la veille et le jour de l’examen.



Le régime a pour objectif de réduire les résidus c'est-à-dire les éléments qui ne sont pas absorbés lors de la digestion et que l’on retrouve dans le côlon. Il s’agit essentiellement des fibres végétales (fruits, légumes, céréales complètes).



La qualité de la préparation colique qui incombe au patient est un élément capital pour la réussite de l’examen. Un côlon mal préparé représente le risque de méconnaître des lésions potentiellement graves.



Les sociétés savantes d’endoscopie digestive européennes et américaines recommandent un régime de 24h avant l’examen. Néanmoins la pratique des gastro-entérologues est très hétérogène quant à la durée (24h, 3 jours, 5 jours) et au contenu précis (sans résidus strict, pauvre en fibres, liquide) du régime.



En pratique, lors de la consultation précédant la coloscopie, le gastro-entérologue remet au patient une fiche de régime contenant les recommandations sur les aliments à exclure et les aliments autorisés pendant le régime.



Cette fiche peut être issue des recommandations des sociétés savantes ou rédigée par le médecin. Et l’observance du régime est difficile car la liste d’aliments autorisés et à exclure n’est pas exhaustive.



Le patient s’interroge souvent pendant la préparation des repas sur la possibilité d’utiliser tel ou tel ingrédient. Ces questions sont une source d’angoisse pour le patient qui essaye de trouver la réponse souvent sur internet mais les régimes sans résidus proposés online sont multiples et hétérogènes et ne sont pas tous destinés à la préparation de la coloscopie.



Difficile de s’y retrouver pour le patient qui se voit contraint de consommer des pâtes, du riz, des bouillons sans grande saveur gustative.



Dans ce contexte, la start-up Malinn propose la Colobox, un « régime gourmand » (certes, ce terme est un peu antinomique) conforme à l’exigence de l’examen. Cette box s’annonce comme étant une solution alimentaire clé en main pour aborder sereinement la préparation de la coloscopie.



La boîte contient trois repas pauvres en fibres couvrant 24h de régime :

un petit-déjeuner solide

un déjeuner consistant, transportable contenant un plat et un dessert

un dîner semi-liquide à base de soupe (ou bouillon) accompagnée d’un dessert

L’ensemble des trois repas contient moins de 10g de fibres, et ne dispose pas d’aliment susceptible de teinter le colon. La Colobox apporte la ration calorique normale d’un individu moyen.



Les recettes sont élaborées en collaboration avec des artisans spécialistes de la conserverie dans des conditions de bonnes pratiques. Les plats sont cuisinés par des chefs, mis en conserve dans des bocaux de verre et se conservent à température ambiante.



Article publié le 08/03/2023 à 03:00 | Lu 174 fois



