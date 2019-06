Article publié le 03/06/2019 à 01:00 | Lu 160 fois Coiffe des rotateurs : une tendinite très douloureuse La coiffe des rotateurs est un groupe de muscles qui stabilise l’épaule et participe à ses mouvements. En particulier, la rotation. En cas d’inflammation, de l’un des tendons de ce groupe musculaire, on parle de tendinopathie de la coiffe des rotateurs, ou tendinite en langage courant. Il s’agit là de la pathologie de l’épaule la plus fréquente. Le point avec l’Association française de chiropraxie.

Comment fonctionne l’épaule ?

Trois os composent l’épaule : la clavicule, la scapula (ou omoplate) et l’humérus, os du haut du bras. Différents groupes musculaires assurent les mouvements de l’épaule, tels l’élévation ou la rotation. Le muscle deltoïde tire l’humérus vers le haut. D’autres vers le bas, en avant ou en arrière. La coiffe des rotateurs quant à elle permet la rotation et l’élévation du bras.



Quels sont les symptômes de la tendinite de la coiffe des rotateurs ?

Le principal symptôme est la douleur vive ressentie au-dessus, à l’avant ou à l’arrière de l’épaule, qu’elle apparaisse subitement ou se développe progressivement. Cette douleur croît lorsque que l’on lève le bras, plus encore au-dessus de la tête. La douleur augmente la nuit. Cette tendinite génère une faiblesse au niveau du bras.



Quelles sont les causes de la tendinite de la coiffe des rotateurs ?

La principale cause de cette tendinite de l’épaule relève d’une activité sportive ou professionnelle induisant des gestes répétés d’élévation du bras. Cette sur-sollicitation du tendon génère une accélération de son usure et un trouble du fonctionnement du muscle qui lui est associé.



Des dysfonctionnements articulaires de l’épaule peuvent eux aussi favoriser une usure prématurée et ainsi qu’une souffrance des tendons. Une autre cause commune est l’obstruction des vaisseaux qui amènent le sang aux tendons qui peut conduire à une tendinite.



Cette obstruction est notamment liée à certaines maladies métaboliques (diabète par exemple) ou au tabagisme. Enfin, des facteurs anatomiques comme l’irrégularité de la forme de l’acromion peuvent expliquer la tendinite de la coiffe des rotateurs.



Comment diagnostiquer cette douleur de l’épaule ?

La douleur de l’épaule peut s’expliquer par des causes variées, comme des tensions musculaires, des blocages et inflammations articulaires ou bien par la compression d’un nerf. Pour établir s’il s’agit d’une tendinite de la coiffe des rotateurs, l’interrogatoire du patient et l’examen physique sont décisifs. En cas de doute, le recours à l’imagerie médicale permet de confirmer le diagnostic.



Tendinopathie de la coiffe des rotateurs et chiropraxie

Pour les personnes présentant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, les manipulations vertébrales thoraciques peuvent être une composante efficace de traitement pour soulager la douleur et améliorer la fonction, selon une étude de chercheurs de l’Université de médecine du New Jersey publiée dans le Journal of orthopeadic and sports physical therapy en 2012.











