Article publié le 18/02/2019 à 11:32 | Lu 178 fois Cogedim Plus : une résidence service dans le 7ème arrondissement de Lyon Le groupe Cogedim Club a ouvert mi-janvier à Lyon (69), sa 13ème résidence-services seniors en France et sa 2ème en Auvergne-Rhône-Alpes. Avec ce nouvel établissement de 93 appartements, le groupe assoit son implantation territoriale sur le secteur de l’habitat pour les ainés autonomes.

Située au cœur du 7ème arrondissement de Lyon, la résidence « Berthelot Bord de Rhône » permet aux seniors qui y vivent de profiter pleinement de cette douceur de vivre lyonnaise.



Proche de la place Jean Macé et du quai Claude Bernard, cet emplacement offre aux résidents l’opportunité de découvrir les richesses du patrimoine architectural, culturel et naturel de la ville. Les résidents peuvent accéder facilement aux commodités du quotidien: le marché, les commerces et les services de transport sont à proximité de la résidence. Un point important pour la vie de tous les jours.



Troisième ville française, et classée au patrimoine mondial de l’Unesco, Lyon est une cité emblématique qui bénéficie d’un rayonnement mondial. Elle peut se targuer d’une vie culturelle très dynamique et riche, avec l’incontournable Fête des Lumières qui a attiré 1,8 millions de visiteurs en 20184 ou encore, des musées emblématiques, notamment l’atypique Musée des Confluences. Par sa qualité de vie, elle a été désignée en 2017 comme la première ville de France où il fait bon vivre.



Combinant logements indépendants et espaces communs, cette résidence comprend 93 appartements en location (du studio à partir de 29 m² au 3 pièces à partir de 56m2). Sans compter les 400 m² d’espaces communs de convivialité (restaurant, salon TV, bibliothèque, salle de bien-être, bureau & office). Point non négligeable, la plupart des logements disposent d'un balcon ou d'une terrasse et sont dotés de larges baies vitrées pour profiter au maximum de la lumière naturelle.



A partir de 1.190 euros/mois incluant le loyer, les charges locatives et le pack services (téléassistance, abonnement téléphonique (fixe) et internet (wifi), tea-time quotidien, programmes d’animations et activités de remise en forme en groupe, présence accueil 7j/7, résidence sous vidéo-surveillance).











