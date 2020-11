Article publié le 25/11/2020 à 19:35 | Lu 68 fois Cogedim Plus : un résidence service de 75 logements à Puteaux près de Paris





Le groupe Cogedim Club va ouvrir le 1er décembre 2020 à Puteaux (92), sa 20ème résidence-services seniors en France : « Carré Auguste Blanche ». Avec ce nouvel établissement de 75 appartements, le groupe assoit son implantation territoriale sur le secteur de l’habitat pour les ainés autonomes.

Située au cœur du centre-ville de Puteaux (condition sine qua non pour la réussite de ce type d’établissement), les résidents bénéficieront donc de tous les avantages des commerces de proximité, des services et des infrastructures utiles au quotidien.



Pour le reste et comme toutes les résidences de ce type, Cogedim ou autres marques, cet établissement vise à offrir un cadre de vie sécurisant, qui allie confort, convivialité et services à la personne (le trio « gagnant » de ce concept).



Dans la pratique, ces seniors autonomes cohabitent, chacun pouvant bénéficier -selon ses besoins et ses souhaits mais aussi selon ses moyens- d’un large panel de services à la personne, tout en leur garantissant une réelle autonomie et indépendance dans un cadre et environnement qui se veulent « chaleureux ».



Dotée de 75 appartements lumineux et ouverts sur l’extérieur avec balcon ou terrasse, ils sont aménagés de manière à faciliter le quotidien des seniors avec notamment une cuisine équipée et un mobilier adapté.



A partir de 1.495 euros pour un studio de 29m2 entièrement pensé pour être ergonomique, pratique et ainsi offrir un espace de vie agréable. Il est composé d’espaces de vie qui se combinent aux espaces nuits pour assurer votre confort. La salle de bains aux normes PMR garantit votre sécurité et votre sérénité.









