Article publié le 23/04/2019 à 09:44 | Lu 388 fois Co-assist : montre connectée pour favoriser le maintien à domicile des ainés La société Co-assist vient de lancer sur le marché une montre connectée de téléassistance pour les ainés qui permet d’alerter les proches en cas de problème autant à l’intérieur du domicile qu’à l’extérieur. Explications.

De nos jours, les montres ne servent plus uniquement à donner l’heure. De même que les téléphones portables offrent bien d’autres services que la simple téléphonie. Ainsi, l’arrivée des montres connectées va bouleverser les fonctions de cet instrument jusqu’à lors, relativement basique.



Désormais, ces montres du 21ème siècle vont nous proposer tout un tas de fonctions –plus ou moins utiles d’ailleurs- notamment dans le domaine de la santé et du fitness.



Surfant sur cette tendance plus que lourde, la jeune société française Co-assist, fondée en 2015 par deux ingénieurs, Pierre-Yves Champagne et Jean Guérin, vient de lancer Co-assist, une montre connectée de téléassistance qui vise à favoriser la vie active et autonome des personnes âgées ou isolées, même au-delà de leur habitation.



Avec l’âge, la fragilité, la solitude et les soucis de santé augmentent et, de fait, la nécessité de pouvoir alerter des proches ou des professionnels de santé en cas de problème devient primordiale. Cette montre intelligente pour ainés, au design plutôt réussie est étanche et vise à remplacer à la fois les solutions à l’intérieur et celles à l’extérieur. A noter également une belle réserve de marche de deux mois.



Par ailleurs, différents modèles de bracelets sont disponibles pour personnaliser votre montre connectée (une grande tendance sur le marché de nos jours). Les alertes peuvent être déclenchées manuellement avec le bouton ou automatiquement via la détection des chutes.



Une fois l’alerte déclenchée, la montre prévient automatiquement les proches (via application mobile, appels, sms, emails). Naturellement, cette solution est modulable, chaque fonctionnalité pouvant être activée ou désactivée selon le besoin.



Au-delà des personnes âgées vivant à leur domicile, cette smartwatch s’adresse aussi aux personnes désorientées (Alzheimer) grâce à une alerte de sortie de zone mais également aux maisons de retraite ou hôpitaux qui ont besoin de systèmes d’alerte sur leurs résidents et/ou patients. Cette montre peut-être soit louée, soit achetée.











