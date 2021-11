Article publié le 05/11/2021 à 01:00 | Lu 85 fois Cnav et retraites : un nouveau service de prise de rendez-vous en ligne en 2022





En 2014, un service de prise de rendez-vous en ligne avait été déployé sur le site de l’Assurance retraite puis supprimé lors de la refonte du site en 2019. Le point avec la Cnav.

Lancée en octobre 2020 la petite entreprise de l’Assurance retraite a eu pour mission de réfléchir à l’amélioration de la prise de rdv de nos assurés. Les 6 intrapreneurs ont travaillé un jour par semaine et le studio de création numérique les a accompagnés dans une démarche UX déclinée en trois phases :

- Une phase de recherche

- Une phase d’idéation

- Une phase de prototypage avec des tests



Le jury final s’est tenu en mai 2021 et le mode projet a donc pu débuter. Suite à ces travaux, la décision a été prise par la direction générale de la Cnav de développer un outil sur la base des premières conclusions de l’équipe de la startup.



Ce nouveau service de prise de rendez-vous en ligne sera accessible au 1er trimestre 2022 depuis l’espace personnel de l’assuré sur le portail lassuranceretraite.fr.



L’objectif de ce nouveau service en ligne est de proposer à l’assuré une prise de rendez-vous :

• adaptée à son profil

• adaptée à son lieu de résidence

• à sa convenance (en agence / téléphonique / en visio)

• intuitive et simple d’utilisation (prise de rendez-vous en moins de 3 minutes).



La solution proposée se décline en une offre multicanale de prise de rendez-vous sous 3 formes :

• un rendez-vous physique en agence retraite : la géolocalisation permettra à l’assuré de choisir le site le plus proche,

• un rendez-vous téléphonique où l’assuré est contacté par un conseiller de sa caisse régionale,

• un rendez-vous en visio où l’assuré échange avec un conseiller par écrans interposés.



Autour de cette fonctionnalité en ligne, c’est un écosystème complet pour accompagner, suivre, communiquer et ainsi mieux connaître les assurés contactant l’assurance retraite.



Les assurés seront contactés par mail et/ou sms pour confirmer et leur rappeler le rendez-vous avec les informations inhérentes nécessaires.



Cette nouvelle prise de rendez-vous en visio sera mise en avant par sa simplicité d’utilisation sur l’ensemble des périphériques : ordinateur, tablette et smartphone sans installation d’application particulière.









Dans la même rubrique < > L'Assurance retraite lance son service en ligne "Mon agenda retraite" L'Assurance retraite : une offre de services tournée vers ses assurés Les rendez-vous de la retraite du 6 au 11 décembre 2021