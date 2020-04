Article publié le 21/04/2020 à 05:41 | Lu 170 fois Club Seniors Holding : un nouvel acteur sur le marché des résidences services seniors





La filiale Résidences Services Seniors du groupe Quartus prend son autonomie pour devenir un groupe indépendant, Club Seniors Holding, couvrant la conception, promotion, commercialisation et exploitation des résidences services à destination des seniors sous la marque Oh ! Activ'. Déjà cinq projets de résidences en cours...

On le sait depuis une grosse quinzaine d’années, les résidences services pour seniors autonomes ont le vent en poupe en France, mais également à l’étranger.



Chaque année, des dizaines de nouvelles structures ouvrent leurs portes pour offrir à ces plus de 60 ans, une alternative entre l’habitat traditionnel et la maison de retraite. Ces deux options ne correspondant pas -ou plus- à leurs attentes.



A l’heure où les résidences seniors dites de nouvelle génération ne répondent qu’à 10% de la demande des seniors, la nouvelle offre portée par Club Seniors Holding vise à proposer des projets immobiliers qui se veulent "qualitatifs".



L’ouverture de ses premiers établissements (prévue en 2020 et 2021) sera assurée par sa filiale d’exploitation sous la marque Oh ! Activ’.



Ces derniers sont ouverts sur la ville (indispensable pour assurer le succès d’un tel établissement) associés à une offre de prise en charge individualisée composée de services et d’activités évolutifs (également une donnée indispensable), en phase avec les besoins de cette cible.



Dans ce contexte, Club Seniors Holding poursuit son développement avec cinq projets de résidences en cours de réalisation à Angers Les Ponts-de-Cé, à Colmar, à St Pierre d’Oléron, à Cergy et enfin, à Nîmes.



Comme le souligne Jacques Pleurmeau, président de Club Seniors holding : « Notre ambition est de positionner Club Seniors Holding comme un acteur de référence sur un marché en croissance, challengé par les innovations d’usages et les évolutions sociétales en nous impliquant sur l’ensemble

des phases du projet ».



Par ailleurs, le groupe à d’ores et déjà engagé neuf autres projets supplémentaires : trois permis de construire ont été obtenus pour Maisons-Laffitte, Metz et Reims et six permis de construire ont été déposés pour les villes de Tarbes, Belfort, Avignon, Salon-de-Provence, Pau-Billières et Brest. Affaire à suivre.









