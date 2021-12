Article publié le 03/12/2021 à 10:42 | Lu 106 fois Club Colette : pour un passage à la retraite en douceur





​Colette, l’un des spécialistes de la colocation entre jeunes et seniors, (qui revendique aujourd’hui 600 membres seniors et plus de 300 binômes) annonce le lancement de son club d’activités et de rencontres pour les seniors et les jeunes retraités qui vise à favoriser le passage à la retraite, briser la routine, stimuler son quotidien et faire naître des amitiés intergénérationnelles ! Explications.

Cette communauté (ce n’est pas la seule sur le marché) est ouverte aux plus de 50 ans et propose chaque mois des activités variées et ludiques en physique (en Île-de-France seulement) mais aussi en ligne.



Pourquoi ? Pour s’instruire, échanger ou encore tisser des liens. Pour ce faire, la start-up propose une sélection d’ateliers de bien-être, de cours de sport ou encore, de sorties culturelles ou festives pensées par et pour sa communauté.



« En créant ce club pour des seniors qui ont l’âge de leurs parents, l’équipe de Colette prône l’importance du lien intergénérationnel, essentiel pour s’enrichir mutuellement et permettre aux membres du club de rester dans le coup ! » assure la jeune pousse dans son communiqué.



« Avec le Club Colette, nous voulons avant tout permettre à nos membres de faire des rencontres spontanées autour d’activités et de moments de partage. L’idée est de créer ce club avec nos membres en fonction de leurs suggestions et de leurs retours. Nous avons à cœur de garder cette proximité avec nos membres et d’avoir un lien particulier avec chacun. Colette, c’est une grande famille ! » souligne Coline, Responsable du Club Colette



« Je participe régulièrement à des activités proposées par le club. Ces journées me reboostent et me dynamisent ! Ce sont des jours comme ça qui me donnent envie de les vivre et revivre encore et encore ! » indique Elisabeth, 67 ans, retraitée



Depuis son pré-lancement en septembre 2021, plus de 500 personnes ont déjà participé aux activités de ce club assurent les responsable. Comment le rejoindre ? Il suffit de s’inscrire en quelques clics. A noter que l’abonnement est au prix de 29 euros par mois sans engagement et permet d’accéder à des espaces de discussions et des activités de façon illimitée !



Fondée en Décembre 2019 par Matthieu Vaxelaire et lancée en mai 2020, Colette est une startup visant à démocratiser la cohabitation intergénérationnelle. Par le biais de sa plateforme digitale, l’entreprise met en relation les étudiants et jeunes actifs à la recherche d’un logement avec des

seniors de plus de 60 ans disposant d’une chambre libre dans leur maison ou appartement.









