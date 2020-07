Clichy-la-Garenne : une nouvelle résidence services seniors pour 2023

Conçue par le grand architecte Jean-Michel Wilmotte, cette résidence a été pensée au cœur même d'un nouveau quartier au sein d’un environnement favorisant une vie dynamique et ouverte sur l’extérieur.



Située entre centre-ville (condition sine qua non pour la réussite d’une telle résidence) et rives de Seine, cette nouvelle structure qui devrait ouvrir ses portes en 2023, s’intègre dans un vaste projet urbain comprenant également commerces, logements en accession, bureaux et crèche.



Avec seulement trois résidences à ce jour et visant 25 résidences sur tout le territoire national à l’horizon 2025, le groupe Montana se veut « la » référence premium des résidences services seniors en France.



Dans ses différents métiers, du choix des emplacements, aux services à la personne et activités de bien-être, en passant par l’architecture, la décoration, la construction, la restauration et l’hôtellerie, ce groupe s’entoure de professionnels d’horizons divers qui oeuvrent au bien-être des seniors.



A noter également que le groupe a participé et contribué à la création du label Qualité VISEHA (Vie Senior & Habitat) initiée par les deux syndicats professionnels du secteur, le SYNERPA RSS et le SNRA, avec le soutien d’AFNOR certification.