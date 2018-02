Article publié le 23/02/2018 à 05:18 | Lu 185 fois Cinquante ans et alors : la mode senior en version blog Valérie est une quinquagénaire qui vit à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Maman de quatre garçons, elle trouve cependant le temps de partager avec les lecteurs de son blog personnel www.cinquanteansetalors.com, ses conseils en matière de look et de mode.

Les blogs personnels ont le vent en poupe. De nos jours, il y en a pour tous les sujets. Qu’il s’agisse d’une passion, d’un métier, d’un sport, d’une thématique bien spécifique, chacun peut créer, en quelques minutes, un site Internet personnel dans lequel il aborde les sujets qui l’intéresse.



Et naturellement, en la matière, les seniors, de plus en plus connectés, ne sont pas en reste. Ainsi, voit-on de nombreux silver surfers créer leur propre page web. Et parmi eux, Valérie, alias Pimprenelle (vous savez, celle qui était avec Nicolas dans Nounours) qui gère le blog www.cinquanteansetalors.com.



Ce blog permet à Pimprenelle d’aborder différents sujets de la vie de tous les jours : de la mode (sa passion) et des accessoires bien sûr, mais également ses produits de beauté, ses coups de cœurs à Marseille, ses bons plans et les choses qu’elle teste pour vous (comme la mélatonine par exemple).



La devise de cette blogueuse quinquagénaire ? « Souris à la vie, la vie te sourira ! ». Et comme elle l’indique dans sa présentation : « la vie est belle à 50 ans comme à tout âge ! Mais en sachant qu’à chaque âge ses plaisirs ! Il suffit donc de trouver les siens ! ».