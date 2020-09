Article publié le 11/09/2020 à 09:10 | Lu 297 fois Cinq idées reçues sur les résidences services seniors





Profiter pleinement de sa retraite dans un cadre sécurisé et adapté au maintien de l’indépendance : c’est la promesse des résidences services seniors. Malgré tout, il est bon de rappeler certaines notions essentielles pour répondre aux idées reçues. Le point avec Ovalia.

Idée reçue numéro 1 : « Il n’y a aucune différence avec une maison de retraite ! »

Bien au contraire ! Les résidences seniors sont très différentes des maisons de retraite ou EHPAD. Alors que les maisons de retraite ou EHPAD s’adressent à un public fragile voire, en perte d’autonomie, les résidences seniors, quant à elles, accueillent des personnes âgées autonomes et semi-autonomes, qu’elles soient seules ou en couples.



Les résidents y trouvent des logements indépendants et adaptés, des espaces communs pour le maintien du lien social et de nombreux services pour préserver l’indépendance de chacun.



Idée reçue numéro 2 : « Ce genre de résidence, ça coûte très cher ! »

Faux ! … Et c’est justement parce qu’elles ne sont pas médicalisées. En effet, dans la mesure où il n’y a pas d’équipe soignante sur place, les résidences seniors affichent des tarifs inférieurs à ceux des EHPAD.



Il est possible de prétendre aux aides au logement dans le cadre d’une location en résidence seniors.

Enfin les prestations complémentaires sont individuelles et optionnelles.



Idée reçue numéro 3 : « Il va falloir abandonner sa voiture »

Sûrement pas ! S’installer en résidence seniors ne signifie pas devenir piéton. Ainsi, chacun peut disposer d’une place de stationnement, sur simple demande. Chaque résident est ainsi libre de disposer

de sa voiture et organiser ses sorties comme il l’entend.



Pour les personnes non-véhiculées, il est bon de préciser que la plupart des résidences proposent un service de navette gratuite vers les marchés et commerces de proximité plusieurs fois par semaine mais aussi des prestations d’accompagnement véhiculé.



Idée reçue numéro 4 : « Il n’est pas facile d’y recevoir ses proches »

Bien sûr que si ! Autonomie et indépendance, sont les maître-mots de la vie en résidence seniors. En soirée, en journée ou dans le cadre d’un séjour prolongé, les résidents peuvent recevoir leurs proches sans aucun problème ! Il existe des formules adaptées avec des appartements de « passage » ou encore

des salons privatifs pour profiter d’un repas en famille dans le restaurant de la résidence.



Idée reçue numéro 5 : « Les animaux ne sont pas acceptés »

Si, naturellement ! Les animaux de compagnie sont évidemment les bienvenus en résidence services. Ils restent cependant, et naturellement, sous l’entière responsabilité de leurs propriétaires et doivent être tenus en laisse dans les espaces communs pour des raisons d’hygiène et de tranquillité. Selon les établissements, ils ne sont pas admis dans les parties communes : restaurant, salon d’animation,

espace piscine.



Source : Guide du logement senior Ovalia