Article publié le 08/07/2019 à 03:06 | Lu 101 fois Chine : un programme psychologique en faveur des ainés Dans une récente dépêche de l’agence de presse officielle Xinhua et dans un contexte de vieillissement rapide de sa population, le gouvernement chinois annonce la mise en place d’un programme psychologique « pilote » destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus.

C’est une thématique qui revient régulièrement dans l’actualité chinoise. Depuis quelques années déjà et alors que sa population vieillit à la vitesse grand « V », les autorités chinoises mettent en place de nombreuses politiques sociales pour venir en aide aux personnes âgées.



Dernière en date ? Le gouvernement chinois vient d’introduire un programme pilote de deux ans, visant à comprendre les conditions psychologiques et physiques des ainés de 65 ans et plus et leurs besoins au niveau local. Cet engagement va couvrir 1.600 communautés et 320 villages. Suite aux différentes évaluations, des conseils médicaux seront offerts en fonction des données obtenues.



Rappelons que depuis quelques années déjà, la Chine fait face à un vieillissement sans précédent de sa population, résultat direct de la politique de l’enfant unique menée dans les années 70 et arrêtée officiellement depuis près de quatre ans. De fait, il faut savoir que depuis 1999 la Chine est considérée comme un « pays vieillissant ».



Cette tendance démographique devrait d’ailleurs inciter les entreprises françaises de la Silver Economie a investir sur la Chine ; en effet, le pays est très demandeur de produits et services à destination des anciens. Certes, ce marché n’est pas facile, mais les potentiels de croissance sont gigantesques. Il suffit de voir les chiffres précédents.



Quand on parle de la Chine, les chiffres sont toujours gigantesques et démesurés… Ainsi, selon les dernières statistiques publiées la semaine dernière par la Commission nationale de la Santé, d’ici 2050, le pays devrait compter 487 millions de personnes âgées de 60 ans et plus. Un véritable défi démographique à gérer pour les années à venir puisque les seniors représenteront alors plus du tiers de la population (35%).



Fin 2018, la Chine comptait 249 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus et 163.800 maisons de retraite.











