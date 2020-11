Chine : un diplomate sexagénaire sauve une jeune femme de la noyade, la vidéo devient virale

Les faits se sont déroulé récemment à Chongqing dans le centre de la Chine ; dans un lieu manifestement assez touristique.



Alors qu’une jeune femme est train de prendre une photo près d’une rivière, elle tombe à l’eau par inadvertance. Elle ne sait manifestement pas nager.



On voit alors le diplomate, Stephen Ellisson, se jeter à l’eau tout habillé pour aller la sauver. Les personnes restées sur la rive lui jettent alors une bouée de sauvetage.



En fait ce qui étonne les Chinois, c’est que c’est un étranger senior qui s’est précipité pour sauver la jeune femme alors que de nombreuses personnes se trouvaient sur le bord de la rivière et qu’elles n’ont rien fait (peut-être ne savaient-elles pas nager, ce qui est courant dans les campagnes en Chine).



Rapidement, la vidéo de ce sauvetage est devenue virale en Chine et a été visionnée des millions de fois. Les Chinois ont été touchés par ce sexagénaire étranger de surcroit, qui n’a pas hésité une seule seconde à plonger dans cette rivière pour sauver cette jeune femme.



Une belle leçon contre l’âgisme et le racisme réunis.