Article publié le 08/12/2020 à 10:26 | Lu 183 fois Chefs d'entreprises et DRH : sept raisons d'embaucher un cadre senior





Dans le cadre de l'opération Coup de Pouce orchestrée par le Syntec Conseil, Jacques Raud, fondateur de Jacques Raud Consulting, livre ici ses conseils pour encourager et accompagner les DRH et les dirigeants dans le recrutement de cadres âgés de 50 ans et plus. Si ces derniers multiplient les initiatives pour valoriser leur profil, leurs parcours et leurs compétences, les préjugés ont la vie dure et freinent encore trop souvent leur embauche. Pourtant, employer un senior peut représenter de nombreux avantages.

Jacques Raud, spécialiste du recrutement des métiers IT, vous donne ici sept bonnes raisons de recruter un cadre senior, quinqua et plus.



1. Vous bénéficiez de son expertise

Lorsque vous recrutez un cadre senior, vous misez clairement sur son expérience. « Embaucher un senior, c’est intégrer au sein de votre équipe une personne qui possède un réel savoir-faire et des compétences fortes sur un sujet donné ». Vous devez considérer ce candidat comme un expert dans son domaine et spécialiste de l’environnement professionnel dans lequel il évolue.



2. Vous misez sur des savoir-être et des "soft skills" différenciants

Au-delà de ses compétences techniques, un cadre senior possède un savoir-être, des compétences personnelles, humaines et relationnelles très précieuses pour votre entreprise.



« Un cadre senior fait preuve d’une réelle maturité permise par une prise de recul sur l’entreprise et son écosystème. Vous pouvez compter sur lui pour son sens de l’organisation et des priorités, sa loyauté, sa fiabilité et le respect de l’éthique de travail ».



Il faut dire qu’à travers ses précédents postes, ce cadre a développé des compétences clés : le management, la compréhension rapide de l’environnement politique d’une entreprise ou encore une richesse relationnelle différente. Mais surtout, grâce à ses éventuels échecs passés, il a appris de ses erreurs pour ne plus les commettre.



3. Il aide la jeune génération à monter en compétences

Embaucher un senior comporte un autre atout non négligeable : celui de la transmission de savoirs. Un cadre senior aidera en effet vos collaborateurs moins expérimentés à monter en compétences. « La montée en compétences des collaborateurs est un enjeu stratégique pour les entreprises ».



Il évoque notamment la technique du « reverse mentoring » (ndlr : mentorat inversé) pour inciter les jeunes salariés des générations Y et Z et les seniors à échanger plus volontiers leurs savoir-faire.



Habituées aux réseaux sociaux, les jeunes générations initient les seniors au collaboratif et les convainquent de l’utilité de tel ou tel outil digital. En retour, les seniors partagent plus volontiers leurs connaissances avec les jeunes pousses.



4. Vous engagez un profil stable

« Loin de la génération zapping (ndlr : les millenials principalement) , un cadre senior est un salarié stable, un investissement sur du long terme ». S’il est séduit par le poste et le projet de votre entreprise, il n’aura pas peur de s’engager à vos côtés pour les dix prochaines années.



Il se laissera également moins facilement débaucher s’il trouve à son poste le sens, le contenu et l’ambiance qui répondent à ses attentes. Embaucher un senior est une excellente réponse si vous craignez la perte des savoir-faire ou la fuite des cerveaux.



Autre argument : compte tenu de sa situation personnelle, le senior a, en général, une situation familiale plus stable et est donc moins sujet à des absences répétées.



5. Il déploie son réseau et vous fait profiter de sa notoriété

Si vous décidez d’intégrer un cadre senior à votre équipe, dites-vous aussi que vous accédez à son réseau, bien plus étoffé et qualitatif qu’un candidat plus jeune. Ce cadre, de par ses nombreuses et diverses missions, a en effet accumulé des contacts stratégiques au sein de votre écosystème.



Contacts qu’il sera pertinent de réactiver pour servir les intérêts de votre entreprise. La notoriété de ce type de candidat est également un atout clé pour l’image de votre entreprise et son rayonnement.



6. Il est moins gourmand et plus flexible sur son salaire

Nous touchons là une idée reçue. « Non un senior ne sera pas forcément plus cher ! Au contraire même, un senior sera plus souple sur la négociation de son package ».



A la différence d’un jeune qui débute sa carrière professionnelle et vise à évoluer en termes de rémunération par motivation, par ambition, mais aussi pour pouvoir assumer l’évolution de ses besoins et des charges liées à son mode de vie, ce cadre n’aura pas les mêmes attentes.



« A 50 ans, la majorité des gens n’ont plus de réel engagement financier : les emprunts sont remboursés ou sur le point de l’être, les enfants ne vivent plus à la maison, les études sont financées, et il y a donc moins de velléités à gagner plus ».



7. Vous bénéficiez d’avantages financiers

Enfin, le dernier argument est un argument financier. Vous pouvez en effet prétendre à plusieurs aides financières si vous embauchez un salarié ou un demandeur d'emploi âgé de 50 ans ou plus.



Parmi les dispositifs en vigueur, le contrat de génération qui vise à aider l’embauche de jeunes dans les entreprises en contrepartie du maintien en emploi d’un senior, également l’aide à l’embauche d’un senior (l’embauche doit impérativement être réalisée sous la forme d’un contrat de professionnalisation en CDI ou en CDD) et enfin le contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE).



Il s’agit d’un contrat aidé réservé au secteur non marchand et destiné aux personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles d’accès à l’emploi. A noter que si le CUI-CAE n’est pas spécifique aux seniors, des dispositions particulières sont prévues pour les chômeurs âgés d’au moins 50 ans.









Dans la même rubrique < > Travail post-retraite : une arme efficace pour la relance de l'économie française Opération Coup de Pouce pour l’emploi des cadres seniors : 11ème édition déjà ! Travail pénible ou déplaisant : les jeunes rechignent quand les seniors font le boulot