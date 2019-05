Article publié le 29/05/2019 à 01:00 | Lu 79 fois Charles.co : plateforme de santé dédiée aux problèmes d'érection On le sait, les hommes ne sont pas forcément ceux qui parlent le mieux de leurs problèmes de santé avec leur médecin. Surtout, lorsque les soucis et/ou pathologies touchent à l’intime. D’où la création de Charles.co, une plateforme de santé intégrée dédiée à la santé sexuelle masculine.





De tout temps, le parcours de soin traditionnel a été particulièrement inhibant -voire dissuasif- pour un homme qui doit passer plusieurs barrières mentales : de la prise de rendez-vous au face à face avec un médecin (un patient qui consulte attend en moyenne deux ans pour le faire) en passant par le manque de confidentialité des comptoirs des pharmacies (même si souvent, des « lignes de confidentialité » existent, elles sont rarement respectées).



Dans ce contexte, on le comprend bien, de nombreux hommes atteints ne se soignent pas du tout et beaucoup autres décident de se procurer des traitements (notamment contre la dysfonction érectile) en dehors du système de santé officiel par des sites illégaux vendant sans consultation ou achetant des médicaments généralement contrefaits et mettant en danger leur santé.



Comme le souligne Simon Burellier, co-fondateur et patron de Charles.co : « sur les 4 millions d’hommes atteints de troubles de l’érection fréquents à peine un quart sont traités du fait d’un manque d’information, par honte ou par peur d’un parcours de soin traumatisant. Nombreux sont ceux qui choisissent de se traiter par des moyens illégaux et dangereux ».



Et de poursuivre : « c’est pourquoi nous avons créé avec des médecins sexologues et des pharmaciens français,



Plus concrètement, il s’agit donc d’une plateforme sur laquelle le patient peut, depuis chez lui, effectuer un parcours de soin complet et interagir de façon sécurisée avec les différents professionnels de santé à chaque étape. Après un questionnaire permettant de renseigner son profil médical, le patient peut choisir son mode de téléconsultation et son médecin.



Ensuite, la plateforme met à disposition des médecins, une solution de prescription numérique sécurisée et un service qui permet au patient, s’il le souhaite, de se faire livrer ses traitements depuis la pharmacie de son choix. Une manière intéressante de résoudre l’enjeu du parcours de soin associé aux troubles érectiles. Pas toujours facile d’évoquer sa santé sexuelle avec son médecin. Surtout lorsqu’on est un homme et qu’il faut aborder dans le détail « ce qui ne va pas ».De tout temps, le parcours de soin traditionnel a été particulièrement inhibant -voire dissuasif- pour un homme qui doit passer plusieurs barrières mentales : de la prise de rendez-vous au face à face avec un médecin (un patient qui consulte attend en moyenne deux ans pour le faire) en passant par le manque de confidentialité des comptoirs des pharmacies (même si souvent, des « lignes de confidentialité » existent, elles sont rarement respectées).Dans ce contexte, on le comprend bien, de nombreux hommes atteints ne se soignent pas du tout et beaucoup autres décident de se procurer des traitements (notamment contre la dysfonction érectile) en dehors du système de santé officiel par des sites illégaux vendant sans consultation ou achetant des médicaments généralement contrefaits et mettant en danger leur santé.Comme le souligne Simon Burellier, co-fondateur et patron de Charles.co : « sur les 4 millions d’hommes atteints de troubles de l’érection fréquents à peine un quart sont traités du fait d’un manque d’information, par honte ou par peur d’un parcours de soin traumatisant. Nombreux sont ceux qui choisissent de se traiter par des moyens illégaux et dangereux ».Et de poursuivre : « c’est pourquoi nous avons créé avec des médecins sexologues et des pharmaciens français, www.charles.co , une plateforme de santé adaptée aux hommes afin qu’ils puissent prendre soin d'eux de façon simple, confidentielle et sûr, en les reconnectant avec les professionnels de santé ».Plus concrètement, il s’agit donc d’une plateforme sur laquelle le patient peut, depuis chez lui, effectuer un parcours de soin complet et interagir de façon sécurisée avec les différents professionnels de santé à chaque étape. Après un questionnaire permettant de renseigner son profil médical, le patient peut choisir son mode de téléconsultation et son médecin.Ensuite, la plateforme met à disposition des médecins, une solution de prescription numérique sécurisée et un service qui permet au patient, s’il le souhaite, de se faire livrer ses traitements depuis la pharmacie de son choix. Une manière intéressante de résoudre l’enjeu du parcours de soin associé aux troubles érectiles.









Dans la même rubrique : < > Cyclamed : les médicaments en tri sélectif ! Les hommes et les problèmes d'érection : le point de vue de Catherine Solano