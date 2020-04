Article publié le 13/04/2020 à 04:26 | Lu 114 fois Charles Wymann Betts : Easy rider version centenaire ! Allez, en ces temps difficiles, un peu d’exceptionnel et d’inattendu. Cela se passe dans le nord de l’Amérique où vous pourrez peut-être un jour, croiser une route du Canada, Charles Wymann Betts au guidon de sa grosse moto Honda Goldwing. Ce qu’il y a d’exceptionnel et d’inattendu ? Il a plus de cent ans !





Voici donc un centenaire pas comme les autres ! Un « biker » comme on dit aux USA, qui a conservé sa passion intacte malgré l’âge et les années… L’homme est né le 15 août 1919 au Canada. Cela fait plus de 50 ans que ce Canadien (« Bun » pour ses amis) aime les motos, toutes les motos, mais surtout les grosses.



Malgré ses cent printemps, il continue d’enfourcher régulièrement sa Honda Goldwing de 2003 (uniquement quand il fait beau et jamais quand il pleut) ; il est resté fidèle au constructeur japonais depuis les années 80. Certes, il sillonne les routes qui sont près de chez lui et ne s’éloigne jamais trop loin de son domicile. Mais il continue à vivre sa passion mécanique. Et c’est le plus important.



Lorsqu'on demande à Bun, ancien bucheron, quel est le secret de sa longévité (il failli mourir d’une pneumonie quand il était enfant), il répond simplement : « Ne pas trop cogiter, cent n’est qu’un chiffre… Je me sens bien. Et demain est un autre jour ! Je prends les choses comme elles viennent ».



Même s’il n’est pas inscrit en tant que tel au Guiness des Records, il y a de fortes chances qu’il soit le motard le plus âgé d’Amérique, voire peut-être même au monde. Dernière chose : Bun n’aime pas que les motos, il a piloté un Cessna le jour de ses 80 ans…



