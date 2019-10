Article publié le 11/10/2019 à 01:00 | Lu 166 fois Champagne Dubois : un champagne en phase avec la nature ! Le phénomène devient universel et il est désormais impossible de mettre un produit sur le marché sans devoir mettre en avant ses valeurs écologiques et environnementales. De l’industrie automobile à l’agriculture les méthodes de production doivent être respectueuses de la planète entière.

Il est vrai qu’au travers de l’agriculture, la viticulture avait besoin de réviser ses méthodes de travail. Sans pour autant adopter des méthodes aussi radicales que celles préconisées par la biodynamie et le label Demeter, la mise à jour de certains procédés de production s’imposait.



C’est ce qu’a compris la maison des Champagne Dubois qui adopte de nouvelles méthodes de travail lui permettant d’afficher les labels HVE-HQE et viticulture durable depuis 2016.



Pour cela, la maison Dubois maîtrise le recours aux produits de traitements, utilise un cheval pour le travail des sols et privilégie le désherbage mécanique. Elle a aussi supprimé totalement les désherbants chimiques de son exploitation. Des choix qui, bien sûr, ne sont pas faits au détriment de la qualité de production.



Aujourd’hui, les Champagnes Dubois travaillent sur les cinquante hectares du domaine maison et utilisent également les raisins des cent hectares de vignerons fournisseurs qui sont répartis dans toute la Champagne. La cuverie offre une capacité totale de 19.000 hectolitres et ce ne sont pas moins de 1,5 millions de bouteilles qui sont produites chaque année.



Ces capacités associées au choix de production ont bien sûr incité Nicolas Dubois à développer des produits écoresponsables. Les vins d’Esprit Nature ont ainsi été créés afin de valoriser l’idée du juste retour à la nature, chère à Nicolas Dubois. Le principe marketing d’Esprit Nature est simple : pour chaque bouteille achetée, un arbre sera replanté.



L’objectif des Champagnes Dubois est de proposer le seul produit qui arrive à maîtriser son empreinte carbone par son action. Recyclable à 100% ce champagne écoresponsable participe au programme de reboisement d’anciennes terres agricoles.



Concrètement, après l’achat de la bouteille en magasin, le client retire le film plastifié qui la recouvre, photographie le médaillon d’identification numéroté qui figure sur chaque bouteille et l’envoie sur le site internet dédié de la maison.



Il rentre ainsi dans le fichier du producteur qui ensuite plante un arbre au nom du client. Ce dernier recevra alors un certificat de plantation comportant les coordonnées GPS de cet arbre. Il pourra ainsi en suivre l’évolution grâce à une lettre d’information.



Mais au-delà de cette opération totalement dans l’air du temps écologique, pour cette cuvée spéciale Esprit Nature, deux vins sont proposés : le Pure Selection et le Tradition. Composé à 50% de chardonnay, 30% de pinot noir et 20% de pinot meunier et dosé à 5gr de sucre, le Pure Sélection est un champagne brut à bulles fines, rond en bouche qui accompagnera parfaitement les produits de la mer.



Plus universel, le Tradition sera parfait à l’apéritif.



Joël Chassaing-Cuvillier









Dans la même rubrique : < > Naito Saori : une petite-fille japonaise met en avant sa mamie très stylée sur Instagram Benjamin Kuentz, éditeur de whisky