Article publié le 19/09/2019 à 01:00 | Lu 110 fois Champagne Delamotte : un champagne de qualité ! Une maison d’exception. Voilà ce qu’est le Champagne Delamotte. Pour cette maison qui a été fondée en 1760 et a traversé les siècles pour produire des vins à l’équilibre parfait avec notamment des vins millésimés qui sont réservés aux grandes années de production.

Faisant désormais partie, depuis 1988, de la galaxie Laurent-Perrier, le Champagne Delamotte produit environ sept cent cinquante mille bouteilles chaque année. Aujourd’hui, c’est le millésime 2012 qui nous est proposé par cette belle maison. Le premier depuis 2008.



Elaboré à partir des meilleurs chardonnay de la Côte des Blancs, le Delamotte 2012 intègre des raisins d’Avize, du Mesnil, d’Oger, de Cramant, d’Oiry et de Chouilly. La vinification est réalisée par Michel Fauconnet qui est également le chef de cave des prestigieux Champagnes Salon.



Pour ce champagne 100% chardonnay, le travail des vignerons qui fournissent leurs raisins répond aux plus grandes exigences en terme de taille, de traitements et de soins. Dans le même souci de recherche de la perfection, lors des vendanges, plusieurs séquences de tris sont effectuées manuellement. Ce sont toutes ces étapes successives qui déterminent de la qualité d’un champagne et font de celui-ci un grand vin et ont donné naissance au Delamotte Blanc de Blancs 2012.



Avec une robe d’un or très pâle, il se distingue par une montée de bulles d’une extrême finesse qui depuis le fond du verre montent avec vivacité pour créer une sorte de couronne dans sa partie supérieure. Un nez d’agrumes apporte de la fraîcheur qui se confirme par une bouche crémeuse et ronde avec une finale minérale qui se prolonge avec délicatesse. Dosé à 6,5 gr au litre, ce Blanc de Blancs 2012 est un vin de garde qui saura être parfait dans quinze ans.



Egalement propriété de la maison Laurent-Perrier, le Champagne Salon est la maison sœur du Delamotte et également conçu sous la direction du chef de cave Michel Fauconnet. Créé en 1920 par Aimé Salon, la marque a été absorbée par Laurent-Perrier en 1988.

Champagne d’exception, le Salon est un vin d’un seul terroir, la côte de Blancs, d’un seul cru, le Mesnil-sur-Oger, d’un seul cépage, le chardonnay et d’une seule année sans aucun assemblage. Véritable vin de légende, le Salon ne se présente que millésimé.



Quant au dernier né de cette série, le 2008, considéré comme un vin d’exception, il n’est disponible qu’en magnum. Un choix imposé par une petite récolte qui se limite à 8 000 magnums. Il est clair qu’avec ce vin, c’est une plongée dans l’inconnu du futur mais qui ne peut qu’être une belle surprise dans les années à venir.



Il faut se souvenir que ce champagne est le fruit d’un hiver doux, d’un printemps pluvieux et d’un début de mois de juin glacial. C’est sous ces auspices que débute la floraison. Si le mois d’août est parfait, le mois de septembre ne l’était pas ! Comme on le voit, il s’agit d’une année compliquée qui au final, s’avérera exceptionnelle.



Dans l’immédiat, ce Salon 2008 révèle un tempérament énergique et équilibré. Tout en transparence, sa robe jaune pâle/or rappelle un diamant fancy jonquille tandis qu’en bouche sa longueur laisse éclater des arômes d’agrumes et de brioches toastées. Une délicatesse qui s’appuie sur une minéralité structurelle. Quant à la finesse de ses bulles, elles se font presque oublier pour mettre en avant la perfection de ce vin.



Pour ce champagne d’exception, Didier Depond -qui est le président de Champagne Salon et de la maison Delamotte- a décidé de le proposer dans une caisse qui, outre le magnum de Salon 2008 comprendra six bouteilles de Salon 2004, 2006 et 2007. Un coffret limité à 8000 exemplaires.



Joël Chassaing-Cuvillier









