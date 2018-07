Article publié le 10/07/2018 à 01:00 | Lu 32 fois Champagne Collet : une marque chargée d'histoire Marque née en 1921, le champagne Collet est l’une des plus anciennes coopératives de la région champenoise. L’image de la maison Collet, c’est la villa Art Déco du village d’Ay qui inspire totalement la marque ainsi que son soutien à la littérature culinaire au travers du prix Champagne Collet du Livre de chef.

Lancé en 2013, ce prix a été en outre, l’occasion de créer une nouvelle cuvée dédiée. Il s’agit de la « Collection Privée Rosé Dry » qui vient intégrer une gamme de onze cuvées. Toujours créative, la maison Collet vient également de donner naissance à une famille de sept cuvées disponibles uniquement en magnum, en jéroboam et en mathusalem.



Des dimensions qui conviennent parfaitement aux fêtes de familles et aux réunions estivales. Si le jéroboam peut être réservé à des circonstances exceptionnelles, le magnum qui représente deux bouteilles de champagne trouve sa place très rapidement dans une petite tablée. Il présente l’avantage d’offrir une uniformité de goût avec une cuvée unique.

Dans les sept cuvées disponibles -Brut, Brut Art Déco, Blanc de Noir Premier Cru, Blanc de Blanc Premier Cru, Rosé Brut et Millésime 2000/2004/2006- tous sont disponibles en magnum, les jéroboams et mathusalems étant réservés aux trois premières cuvées.



En axant sa production sur la gastronomie, la maison Collet veut faire sortir le Champagne du moment de l’apéritif pour faire vivre un repas dans son intégralité. Ainsi l’Extra Brut, un 100% Chardonnay, minéral et aux bulles fines sera en parfait accord avec des fruits de mer et des crustacés.



Pour d’autres séquences du repas, les millésimés accompagneront idéalement des volailles et certaines viandes rouges. Pour les desserts, un rosé de la Collection Privée Rosé Dry dédié au prix du Livre du Chef conviendra parfaitement.



Joël Chassaing-Cuvillier