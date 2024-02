Chablis Réserve de Vaudon Domaine J. Drouhin

Avec ce Chablis millésime 2021, on possède le résultat d’une récolte difficile aux faibles rendements.



Pour autant, en dépit de ces aléas, on obtient sur ce millésime des blancs équilibrés d’une certaine élégance.



Produite avec des raisins issus uniquement des vignes de la maison Drouhin, la « réserve de Vaudon » est typique des vins nés sur un sol calcaire. Avec une robe brillante très « Chablis » qui s’oriente plus vers un vert citron ou absinthe que sur la robe dorée d’un grand bourgogne.



Le nez d’agrumes entre citron et yuzu annonce la dynamique d’une bouche équilibrée et délicate. En accord avec des produits de la mer, ce Chablis réserve Vaudon de Drouhin sera également parfait pour accompagner des petits fromages de chèvre.



Joël Chassaing-Cuvillier.