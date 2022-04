Article publié le 15/04/2022 à 01:00 | Lu 70 fois Célébrer Pâques, la fête des lumières avec les panneaux lumineux Nanoleaf





Nanoleaf, pionnier de l’éclairage connecté, présente sa sélection ultime pour les fêtes de Pâques avec les Nanoleaf Shapes, Elements et Lines.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Fête de lumière, Pâques est célébrée après l’équinoxe de printemps, le dimanche qui suit la première pleine lune. Elle marque la fin du Solstice d’Hiver et le point à partir duquel le jour devient plus long que la nuit.



Le symbole de la lumière signifie notamment la renaissance avec l’aménagement de nouveaux espaces de vie polyvalents aux textures inspirées de la nature et de couleurs pastel ou acidulées. Des tendances axées sur des éléments apaisants et sur l’intégration naturelle de la technologie connectée.



Pour décorer et illuminer son intérieur avec goût, les panneaux d’éclairage lumineux connectés Nanoleaf Elements, transforment l’intérieur et créent une ambiance zen inspirée de la nature.



Les Nanoleaf Elements arborent un look épuré et minimaliste. Ils offrent le contrôle le plus naturel des lumières du bout des doigts. Il suffit de faire glisser les panneaux vers le haut et le bas pour régler la luminosité, ou vers la droite et la gauche pour naviguer entre les températures et scènes d’éclairage.



On peut aussi utiliser des commandes vocales pour créer des ambiances lumineuses parfaites, en toute liberté. Les Nanoleaf Elements fonctionnent avec Siri, Google ou Alexa et permettent de baisser l’intensité des lumières ou d’activer sa scène préférée.



Pour fêter l’arrivée du printemps et Pâques entre amis ou en famille, il est coutume de dresser une belle table, de peaufiner la déco de Pâques et de gâter nos proches avec des petits détails.



Avec les Nanoleaf Shapes, il est très simple d’ajouter une touche de couleurs du printemps à notre intérieur et adapter les couleurs des panneaux d’éclairage intelligents aux tons de notre décoration intérieure grâce aux plus de 16 millions de couleurs disponibles dans l’application Nanoleaf. Il est possible de mixer les formes (Hexagones, Triangles ou des Mini Triangles) entre elles pour concevoir la forme désirée.



Avec le printemps, les couleurs pastelles reviennent dans nos salons. Avec les Nanoleaf Lines, des barres lumineuses rétroéclairées qui délivrent une illumination colorée sous une nouvelle forme modulaire, il est possible de créer des ambiances plus sophistiquées et élégantes.



Les Nanoleaf Lines peuvent être illuminés dans les couleurs de son choix et avec les nouveaux Nanoleaf Lines Skins, des couvertures encliquetables en rose mat et noir mat, ils s’adaptent parfaitement aux nouvelles tendances de ce printemps.



Kit de démarrage Nanoleaf Elements : 229,99 €

Kit de démarrage Shapes Hexagon : 199,99 €

Kit de démarrage Shapes Triangles : 99,99 €

Kit de démarrage Shapes Mini Triangles : 99,99 €

Kit de démarrage Lines : 199,99 €



Nanoleaf Lines Skins à 14,99 € (disponible à partir du 15 avril)



Source Fête de lumière, Pâques est célébrée après l’équinoxe de printemps, le dimanche qui suit la première pleine lune. Elle marque la fin du Solstice d’Hiver et le point à partir duquel le jour devient plus long que la nuit.Le symbole de la lumière signifie notamment la renaissance avec l’aménagement de nouveaux espaces de vie polyvalents aux textures inspirées de la nature et de couleurs pastel ou acidulées. Des tendances axées sur des éléments apaisants et sur l’intégration naturelle de la technologie connectée.Pour décorer et illuminer son intérieur avec goût, les panneaux d’éclairage lumineux connectés Nanoleaf Elements, transforment l’intérieur et créent une ambiance zen inspirée de la nature.Les Nanoleaf Elements arborent un look épuré et minimaliste. Ils offrent le contrôle le plus naturel des lumières du bout des doigts. Il suffit de faire glisser les panneaux vers le haut et le bas pour régler la luminosité, ou vers la droite et la gauche pour naviguer entre les températures et scènes d’éclairage.On peut aussi utiliser des commandes vocales pour créer des ambiances lumineuses parfaites, en toute liberté. Les Nanoleaf Elements fonctionnent avec Siri, Google ou Alexa et permettent de baisser l’intensité des lumières ou d’activer sa scène préférée.Pour fêter l’arrivée du printemps et Pâques entre amis ou en famille, il est coutume de dresser une belle table, de peaufiner la déco de Pâques et de gâter nos proches avec des petits détails.Avec les Nanoleaf Shapes, il est très simple d’ajouter une touche de couleurs du printemps à notre intérieur et adapter les couleurs des panneaux d’éclairage intelligents aux tons de notre décoration intérieure grâce aux plus de 16 millions de couleurs disponibles dans l’application Nanoleaf. Il est possible de mixer les formes (Hexagones, Triangles ou des Mini Triangles) entre elles pour concevoir la forme désirée.Avec le printemps, les couleurs pastelles reviennent dans nos salons. Avec les Nanoleaf Lines, des barres lumineuses rétroéclairées qui délivrent une illumination colorée sous une nouvelle forme modulaire, il est possible de créer des ambiances plus sophistiquées et élégantes.Les Nanoleaf Lines peuvent être illuminés dans les couleurs de son choix et avec les nouveaux Nanoleaf Lines Skins, des couvertures encliquetables en rose mat et noir mat, ils s’adaptent parfaitement aux nouvelles tendances de ce printemps.Kit de démarrage Nanoleaf Elements : 229,99 €Kit de démarrage Shapes Hexagon : 199,99 €Kit de démarrage Shapes Triangles : 99,99 €Kit de démarrage Shapes Mini Triangles : 99,99 €Kit de démarrage Lines : 199,99 €Nanoleaf Lines Skins à 14,99 € (disponible à partir du 15 avril)







Dans la même rubrique < > Xiaomi France s'engage aux côtés d'Emmaus pour l'inclusion numérique Circular : une bague connectée pour améliorer votre sommeil