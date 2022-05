Article publié le 03/05/2022 à 02:00 | Lu 64 fois Cataracte : diagnostic et traitement





L’entreprise française Quantel Medical -filiale de Lumibird- développe et commercialise une gamme complète d'échographes et de lasers destinés à l'ophtalmologie. À la pointe d'une technologie évolutive, elle propose un focus sur la cataracte, diagnostic et traitement.

Cataracte primaire : bien évidemment, le diagnostic sera posé par un ophtalmologiste. Plusieurs examens peuvent être réalisés, notamment un examen à la lampe à fente, une mesure de l’acuité visuelle, une échographie et une mesure de la longueur axiale. D’autres examens permettront d’éliminer toute autre pathologie oculaire.



Cataracte secondaire : là encore, le diagnostic est posé par un ophtalmologiste. Les signes et symptômes peuvent notamment inclure les suivants : vision trouble, nuages blancs dans la vision périphérique et sensibilité à la lumière.



Traitement

Actuellement, il faut le savoir, la chirurgie de la cataracte est l’une des interventions les plus réalisées au monde. Et elle n’est pas considérée comme une procédure urgente… Dans la pratique, cette intervention consiste en l’extraction du cristallin naturel et en son remplacement par un cristallin artificiel que l’on appelle une « lentille intraoculaire ».



La technique chirurgicale privilégiée pour cette intervention est appelée phacoémulsification. En général, elle est réalisée sous anesthésie locale, en ambulatoire et dure en moyenne 15 minutes.



La cataracte pouvant toucher les deux yeux, le traitement du second œil est en principe réalisé à une

date ultérieure, une fois le premier œil guéri. Ce qui est souvent le cas de la plupart des pathologies oculaires.



Une cataracte secondaire (opacification de la capsule postérieure du cristallin) peut apparaître

quelques mois ou quelques années après une extraction de la cataracte. Le traitement recommandé en cas d’apparition d’une cataracte secondaire est alors la capsulotomie réalisée à l’aide d’un laser.









