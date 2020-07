Article publié le 03/07/2020 à 02:36 | Lu 112 fois Catamaran de croisière : pour une évasion toute l'année





En pleine période d'été, mais aussi toute l'année selon la destination, quoi de mieux que de se prélasser au bord de l'eau mais aussi sur l'eau ? Louer un bateau est de plus en plus courant. Le catamaran de croisière est également très plébiscitée par les jeunes retraités.





Le catamaran, un bateau confortable

On pourrait comparer le catamaran à un « hôtel flottant ». En effet, ce type de bateau de plaisance à deux coques est très spacieux. Le pont est large, le poste de pilotage est deux fois plus grand que celui d'un monocoque, le salon est immense et offre généralement une vue à 360 °.



De plus, les catamarans ont des coques et des cabines séparées, ce qui permet de préserver son intimité pendant la croisière. Les chambres sont situées dans les coins du bateau et sont donc éloignées des espaces communs comme le salon et la cuisine. Ainsi, chacun a son espace personnel à bord et peut se reposer sans être dérangé. La



Le catamaran est insubmersible. Par exemple, si l'une des coques est percées, cela n'affecte pas les performances du bateau qui flottera dans les mêmes conditions. En moyenne, ce bateau peut accueillir une dizaine de passagers sans être surchargé.



Les catamarans ont également un faible tirant l'eau, ce qui signifie qu'ils peuvent naviguer dans des zones inaccessibles aux monocoques et qu'ils peuvent s'ancrer loin des foules et plus près des côtes.



Par ailleurs, les catamarans ont une vitesse supérieure aux autres bateaux (25% plus rapide face au vent et 75% à 100% plus rapide sous le vent). Il est important de souligner qu'ils ont un gîte de 5° maximum, contre 25° pour un voilier. Les traversées sont donc moins fatigantes et plus adaptées aux seniors puisque le bateau est plus stable et il y a aussi moins de risques de subir le mal de mer et les déséquilibres, même au mouillage. Aujourd'hui, grâce aux plateformes qui mettent en relation les propriétaires de bateaux et les vacanciers, comme Click&Boat, il est facile de trouver un catamaran pour une croisière privative, un week-end d'exception sur l'eau ou encore un événement spécial.

Des vacances à la carte les pieds dans l'eau

Tout ce que vous avez à faire, c'est profiter. En louant un catamaran, vous pouvez avoir un skipper attitré. De plus, vous avez la possibilité de réserver un équipage dédié, avec chef et hôtesse pour profiter pleinement de votre croisière, en famille ou entre amis.



Le must, avec le catamaran de croisière, c'est que vos vacances sont personnalisées. En effet, vous pouvez réserver le bateau de plaisance un jour ou une semaine, voire plus, et vous diriger où bon vous semble (Polynésie, Thaïlande, Antilles, etc.).



En plus de naviguer sur les eaux maritimes, vous pouvez louer un catamaran en tant que lieu de réception au large de la Côte d'Azur pour un événement : anniversaire, fête de fiançailles, fête de famille, etc.



L'envolée de la location de catamarans de croisière

Les catamarans de croisière connaissent un succès fulgurant. En deux ans, la plateforme Click&Boat, leader de la location de bateau en France et à l'international, a enregistré trois fois plus de réservations sur les bateaux de ce type.



On pourrait expliquer ce phénomène par plusieurs facteurs :

- la taille du bateau : espace pour circuler et intimité

- le risque presque nul de mal de mer

- la possibilité d'un séjour sur-mesure

Dormir à bord d'un catamaran : ce qu'il faut savoir

Le



D'après les marins, quand on dort sur un bateau, on dort bien et profondément, sans ressentir le mal de mer. Cependant, dormir dans une cabine de quelques mètres carrés demande une bonne organisation. Toute est prévu pour votre confort : lampes, rangements, etc. Evitez tout de même d'emporter trop d'affaires non-essentielles pour ne pas surcharger l'espace inutilement.



En ce qui concerne les commodités (salle de bain et toilettes), elles se situent généralement près de l'espace commun. Si vous louez un catamaran pour la première fois, les propriétaires vous feront faire le tour du bateau et vous expliqueront ce qu'il faut savoir.



Voici tout de même quelques termes à connaître sur un catamaran :

- la descente : c'est l'escalier par lequel on accède au niveau inférieur d'un voilier

- le carré : lieu commun où on peut manger, se reposer sur des banquettes qui peuvent se transformer en couchettes

- la table à cartes : elle contient tout le matériel électronique (radar, GPS, tableau électrique...)



Le catamaran est donc comme une petite maison flottante qui donne l'impression d'être chez soi grâce au confort proposé. Les activités à bord sont nombreuses : bronzette, lecture, apéro, contemplation de l'horizon, cuisine, farniente, pêche, baignade...



Désormais, c'est à vous de décider où et quand profiter d'une excursion en catamaran.









